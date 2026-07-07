Госдума приняла закон о выплатах при поствакцинальных осложнениях

Краткий пересказ от РИА ИИ Госдума приняла закон, который переводит в беззаявительный порядок выплаты при поствакцинальных осложнениях и ежегодные выплаты почетным донорам.

Ветераны боевых действий с инвалидностью смогут получать набор социальных услуг в упрощенном порядке — подать заявление можно будет в любое время, а услуги будут предоставляться с первого числа следующего месяца.

Представители Роструда становятся пользователями государственной информационной системы «Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере».

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон, который переводит в беззаявительный порядок выплаты при поствакцинальных осложнениях и ежегодные выплаты почетным донорам, а также упрощает получение набора социальных услуг для ветеранов боевых действий с инвалидностью.

Согласно документу, пособия и ежемесячные компенсации при поствакцинальных осложнениях будут назначаться автоматически. Социальный фонд России станет получать сведения о таких осложнениях напрямую от медицинских организаций через единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения. Если человек умер из-за осложнения, выплата его семье будет оформляться по заявлению: через портал госуслуг, МФЦ или лично в отделении Соцфонда.

Ежегодная выплата почетным донорам также перестанет быть заявительной. Соцфонд будет назначать ее на основании сведений из базы данных донорства крови. Раньше этим занимались региональные власти, теперь полномочия переходят на федеральный уровень.

Еще одно изменение касается ветеранов боевых действий, ставших инвалидами. Сейчас, чтобы получить набор социальных услуг, нужно подать заявление до 1 октября, а воспользоваться ими можно только с января следующего года. Принятый закон отменяет это ограничение - подать заявление можно в любое время, а услуги будут предоставляться с 1-го числа следующего месяца.

Право на такой упрощенный порядок получат инвалиды из числа участников боев в Афганистане , ополченцев Дагестана и Донбасса, участников СВО, военнослужащих спасательных воинских формирований МЧС, а также тех, кто выполнял задачи по разминированию в послевоенный период.

Подать заявление нужно в течение трех месяцев после увольнения со службы или исключения из добровольческих формирований. Для тех, кто получил инвалидность в течение года после увольнения, срок составит три месяца со дня ее установления.

Кроме того, закон закрепляет, что представители Роструда становятся пользователями государственной информационной системы "Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере".