ВЕНА, 7 июл - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси выступил против глобального контроля над искусственным интеллектом, об этом он сообщил в интервью РИА Новости.

"И еще очень важно работать с компаниями. Так же, как мы работаем с "Росатомом", нужно работать с компаниями, которые находятся в авангарде технологического развития, чтобы иметь определенные минимальные гарантии. В целом я оптимистично смотрю на ИИ", - заключил Гросси.