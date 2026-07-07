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Гросси выступил против глобального контроля над искусственным интеллектом - РИА Новости, 07.07.2026
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07:40 07.07.2026
Гросси выступил против глобального контроля над искусственным интеллектом

Гендиректор МАГАТЭ Гросси выступил против глобального контроля над ИИ

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГенеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси выступил против глобального контроля над искусственным интеллектом.
  • Гросси считает важным работать с компаниями, находящимися в авангарде технологического развития, чтобы иметь определенные минимальные гарантии.
ВЕНА, 7 июл - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси выступил против глобального контроля над искусственным интеллектом, об этом он сообщил в интервью РИА Новости.
"Я не большой сторонник того, что некоторые называют управлением ИИ. Алгоритмическая вселенная настолько сложна, что почти невозможно охватить то, что происходит в России, в Китае, в Соединенных Штатах. Как можно сложить все это в один мешок и делать вид, что вы этим управляете?" - сказал он.
Собеседник агентства добавил, что необходим практический подход, основанный на некоторых общих критериях.
"И еще очень важно работать с компаниями. Так же, как мы работаем с "Росатомом", нужно работать с компаниями, которые находятся в авангарде технологического развития, чтобы иметь определенные минимальные гарантии. В целом я оптимистично смотрю на ИИ", - заключил Гросси.
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