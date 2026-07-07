"Не его вина": тренер сборной Бельгии рассказал о разговоре с Балоганом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Нападающий сборной США Фоларин Балоган поговорил с главным тренером сборной Бельгии Руди Гарсией после приостановления дисквалификации перед матчем 1/8 финала чемпионата мира по футболу.
- Сборная Бельгии обыграла команду США со счетом 4:1 в матче 1/8 финала чемпионата мира в Сиэтле.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Главный тренер сборной Бельгии Руди Гарсия рассказал, что нападающий команды США Фоларин Балоган поговорил с ним после приостановления дисквалификации перед матчем 1/8 финала чемпионата мира по футболу.
В ночь на вторник сборная Бельгии в Сиэтле обыграла команду США со счетом 4:1 в матче 1/8 финала чемпионата мира. Ранее Балоган в матче 1/16 финала против боснийцев отметился голом и получил красную карточку, он должен был пропустить игру с американцами, но вышел в стартовом составе. В воскресенье дисциплинарный комитет ФИФА приостановил действие красной карточки Балогана с испытательным сроком на один год. Позднее президент США Дональд Трамп заявил, что обращался в ФИФА после удаления нападающего, а также поблагодарил организацию за исправление "огромной несправедливости".
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"Балоган пришел поговорить со мной. Мне это понравилось. Это не его вина. Он не виноват, и я сказал ему об этом. Я ценю, что он подошел поговорить со мной", - приводит слова Гарсии журналист Бен Джейкобс в соцсети X.
В 1/4 финала текущего турнира бельгийцы 10 июля сыграют с действующими чемпионами Европы испанцами. Чемпионат мира завершится 19 июля.