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"Не его вина": тренер сборной Бельгии рассказал о разговоре с Балоганом - РИА Новости Спорт, 07.07.2026
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Футбол
 
09:01 07.07.2026
"Не его вина": тренер сборной Бельгии рассказал о разговоре с Балоганом

Тренер сборной Бельгии Гарсия рассказал, что обсудил с Балоганом ситуацию с ФИФА

© AP Photo / Jayne Kamin-OnceaНападающий сборной США Фоларин Балоган празднует гол в матче первого тура Чемпионата Мира по футболу
Нападающий сборной США Фоларин Балоган празднует гол в матче первого тура Чемпионата Мира по футболу - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© AP Photo / Jayne Kamin-Oncea
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Нападающий сборной США Фоларин Балоган поговорил с главным тренером сборной Бельгии Руди Гарсией после приостановления дисквалификации перед матчем 1/8 финала чемпионата мира по футболу.
  • Сборная Бельгии обыграла команду США со счетом 4:1 в матче 1/8 финала чемпионата мира в Сиэтле.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Главный тренер сборной Бельгии Руди Гарсия рассказал, что нападающий команды США Фоларин Балоган поговорил с ним после приостановления дисквалификации перед матчем 1/8 финала чемпионата мира по футболу.
В ночь на вторник сборная Бельгии в Сиэтле обыграла команду США со счетом 4:1 в матче 1/8 финала чемпионата мира. Ранее Балоган в матче 1/16 финала против боснийцев отметился голом и получил красную карточку, он должен был пропустить игру с американцами, но вышел в стартовом составе. В воскресенье дисциплинарный комитет ФИФА приостановил действие красной карточки Балогана с испытательным сроком на один год. Позднее президент США Дональд Трамп заявил, что обращался в ФИФА после удаления нападающего, а также поблагодарил организацию за исправление "огромной несправедливости".
«
"Балоган пришел поговорить со мной. Мне это понравилось. Это не его вина. Он не виноват, и я сказал ему об этом. Я ценю, что он подошел поговорить со мной", - приводит слова Гарсии журналист Бен Джейкобс в соцсети X.
В 1/4 финала текущего турнира бельгийцы 10 июля сыграют с действующими чемпионами Европы испанцами. Чемпионат мира завершится 19 июля.
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