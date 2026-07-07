"Не его вина": тренер сборной Бельгии рассказал о разговоре с Балоганом

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"Балоган пришел поговорить со мной. Мне это понравилось. Это не его вина. Он не виноват, и я сказал ему об этом. Я ценю, что он подошел поговорить со мной", - приводит слова Гарсии журналист Бен Джейкобс в соцсети X.