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ФВВСР приветствует решение МОК о снятии ограничений с российских атлетов - РИА Новости Спорт, 07.07.2026
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20:00 07.07.2026 (обновлено: 20:42 07.07.2026)

ФВВСР приветствует решение МОК о снятии ограничений с российских атлетов

© официальный сайт МОКОлимпийский флаг
Олимпийский флаг - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© официальный сайт МОК
Олимпийский флаг. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Исполком МОК временно восстановил статус Олимпийского комитета России и отменил рекомендации об ограничениях в отношении российских спортсменов.
  • Федерация водных видов спорта России приветствует решение МОК, так как российские атлеты смогут выступать на крупнейших мировых соревнованиях без предвзятого отношения.
  • В Федерации водных видов спорта России считают, что впереди еще долгий путь до полного восстановления в правах российской сборной и Олимпийского комитета России.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Федерация водных видов спорта России (ФВВСР) заявила, что приветствует решение Международного олимпийского комитета (МОК) о снятии ограничений с российских атлетов.
Исполком МОК во вторник временно восстановил статус Олимпийского комитета России (ОКР) и отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов.
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"Федерация водных видов спорта России приветствует решение МОК - в первую очередь от имени тысяч наших атлетов, которые теперь смогут выступать на крупнейших мировых соревнованиях без предвзятого отношения. Все это время они продолжали упорно трудиться в непростых условиях и сейчас стали на шаг ближе к своей олимпийской мечте", - сообщили РИА Новости в пресс-службе ФВВСР.
"Конечно, впереди еще долгий путь до полного восстановления в правах российской сборной и Олимпийского комитета России. Однако эта новость - явный признак того, что МОК разделяет важнейшее убеждение: политике не место в спорте. И мы с этим абсолютно согласны", - подчеркнули в федерации.
Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) 13 апреля полноценно допустила всех российских атлетов к участию в соревнованиях.
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