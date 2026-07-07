ФВВСР приветствует решение МОК о снятии ограничений с российских атлетов

Краткий пересказ от РИА ИИ Исполком МОК временно восстановил статус Олимпийского комитета России и отменил рекомендации об ограничениях в отношении российских спортсменов.

Федерация водных видов спорта России приветствует решение МОК, так как российские атлеты смогут выступать на крупнейших мировых соревнованиях без предвзятого отношения.

В Федерации водных видов спорта России считают, что впереди еще долгий путь до полного восстановления в правах российской сборной и Олимпийского комитета России.

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Федерация водных видов спорта России (ФВВСР) заявила, что приветствует решение Международного олимпийского комитета (МОК) о снятии ограничений с российских атлетов.

"Федерация водных видов спорта России приветствует решение МОК - в первую очередь от имени тысяч наших атлетов, которые теперь смогут выступать на крупнейших мировых соревнованиях без предвзятого отношения. Все это время они продолжали упорно трудиться в непростых условиях и сейчас стали на шаг ближе к своей олимпийской мечте", - сообщили РИА Новости в пресс-службе ФВВСР.

"Конечно, впереди еще долгий путь до полного восстановления в правах российской сборной и Олимпийского комитета России. Однако эта новость - явный признак того, что МОК разделяет важнейшее убеждение: политике не место в спорте. И мы с этим абсолютно согласны", - подчеркнули в федерации.