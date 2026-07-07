Манзамби рискует пропустить матч ЧМ с колумбийцами, пишут СМИ

По данным источника, Манзамби повредил колено во время заключительного упражнения последней тренировки, без какого-либо контакта с товарищем по команде. Также из-за недомоганий досрочно завершили тренировку Рубен Варгас и Джибриль Соу.

Манзамби 20 лет, он представляет немецкий "Фрайбург". На его счету шесть голов в 16 матчах за национальную команду. На текущем чемпионате мира с тремя голами он является лучшим бомбардиром швейцарцев и дважды признавался лучшим игроком матча.