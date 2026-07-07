Манзамби рискует пропустить матч ЧМ с колумбийцами, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Полузащитник сборной Швейцарии по футболу Жоан Манзамби может пропустить игру 1/8 финала против команды Колумбии из-за травмы колена, полученной на тренировке.
- Встреча сборных Швейцарии и Колумбии пройдет 7 июля в Ванкувере и начнется в 23:00 мск.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Полузащитник сборной Швейцарии по футболу Жоан Манзамби может пропустить игру 1/8 финала против команды Колумбии из-за травмы, полученной на тренировке, сообщает Blick.
По данным источника, Манзамби повредил колено во время заключительного упражнения последней тренировки, без какого-либо контакта с товарищем по команде. Также из-за недомоганий досрочно завершили тренировку Рубен Варгас и Джибриль Соу.
Манзамби 20 лет, он представляет немецкий "Фрайбург". На его счету шесть голов в 16 матчах за национальную команду. На текущем чемпионате мира с тремя голами он является лучшим бомбардиром швейцарцев и дважды признавался лучшим игроком матча.
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