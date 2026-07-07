Бельгия с разгромным счетом выбила сборную США с домашнего ЧМ по футболу

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Сборная Бельгии обыграла команду США в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу, который проходит в Соединенных Штатах, Канаде и Мексике.

Встреча прошла в Сиэтле и завершилась со счетом 4:1 в пользу бельгийцев. У победителей дубль оформил Шарль де Кетеларе (9-я, 33-я минуты), по мячу забили Ханс Ванакен (57) и Ромелу Лукаку (90+3). У американцев гол на счету Малика Тилльмана (31).

В стартовом составе сборной США вышел нападающий Фоларин Балоган, который в матче 1/16 финала против боснийцев получил красную карточку и должен был пропустить игру со сборной Бельгии. В воскресенье дисциплинарный комитет ФИФА приостановил действие красной карточки Балогана с испытательным сроком в один год. Позднее президент США Дональд Трамп заявил, что обращался в ФИФА после удаления нападающего, а также поблагодарил организацию за исправление "огромной несправедливости".

С чемпионата мира вылетели все хозяева, ранее на этой же стадии турнир покинули канадцы и мексиканцы.

Сборная США вылетела в 1/8 финала на своем четвертом чемпионате мира подряд (2010, 2014, 2022), американцы не квалифицировались на мировое первенство 2018 года в России, на котором сборная Бельгии показала лучший результат в истории, заняв третье место.