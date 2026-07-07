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Бельгия с разгромным счетом выбила сборную США с домашнего ЧМ по футболу - РИА Новости Спорт, 07.07.2026
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05:01 07.07.2026 (обновлено: 05:47 07.07.2026)
Бельгия с разгромным счетом выбила сборную США с домашнего ЧМ по футболу

Бельгия обыграла сборную США в 1/8 ЧМ по футболу со счетом 4:1

© AP Photo / Omar HavanaСборная Бельгии
Сборная Бельгии - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© AP Photo / Omar Havana
Сборная Бельгии. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Сборная Бельгии обыграла команду США в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу, который проходит в Соединенных Штатах, Канаде и Мексике.
Встреча прошла в Сиэтле и завершилась со счетом 4:1 в пользу бельгийцев. У победителей дубль оформил Шарль де Кетеларе (9-я, 33-я минуты), по мячу забили Ханс Ванакен (57) и Ромелу Лукаку (90+3). У американцев гол на счету Малика Тилльмана (31).
В стартовом составе сборной США вышел нападающий Фоларин Балоган, который в матче 1/16 финала против боснийцев получил красную карточку и должен был пропустить игру со сборной Бельгии. В воскресенье дисциплинарный комитет ФИФА приостановил действие красной карточки Балогана с испытательным сроком в один год. Позднее президент США Дональд Трамп заявил, что обращался в ФИФА после удаления нападающего, а также поблагодарил организацию за исправление "огромной несправедливости".
С чемпионата мира вылетели все хозяева, ранее на этой же стадии турнир покинули канадцы и мексиканцы.
Сборная США вылетела в 1/8 финала на своем четвертом чемпионате мира подряд (2010, 2014, 2022), американцы не квалифицировались на мировое первенство 2018 года в России, на котором сборная Бельгии показала лучший результат в истории, заняв третье место.
В 1/4 финала текущего турнира бельгийцы 10 июля сыграют с действующими чемпионами Европы испанцами. Чемпионат мира завершится 19 июля.
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БельгияСпортСШАКанадаХанс ВанакенШарль Де КетелареРомелу ЛукакуМеждународная федерация футбола (ФИФА)
 
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