Рейтинг@Mail.ru
ФИФА обсудит рекомендации МОК по отмене санкций в отношении россиян - РИА Новости Спорт, 07.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:04 07.07.2026
ФИФА обсудит рекомендации МОК по отмене санкций в отношении россиян

ФИФА обсудит новые рекомендации МОК по отмене санкций в отношении россиян

© Фото : KEYSTONE/Steffen SchmidtЛоготип ФИФА
Логотип ФИФА - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© Фото : KEYSTONE/Steffen Schmidt
Логотип ФИФА. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Международная федерация футбола (ФИФА) обсудит вопрос возможности соблюдения рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК) по поводу снятия санкций с российских сборных.
  • МОК отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Международная федерация футбола (ФИФА) обсудит вопрос возможности соблюдения рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК) по поводу снятия санкций с российских сборных, сообщает журналист Sky News Роб Харрис со ссылкой на заявление ФИФА.
Во вторник МОК отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов.
"ФИФА проанализирует это решение, прежде чем принимать дальнейшие шаги в координации с заинтересованными сторонами", - говорится в ответе организации.
В феврале 2022 года из-за событий на Украине ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские сборные и клубы от международных соревнований на неопределенный срок. В июне ФИФА разрешила юношеской сборной России принять участие в чемпионате мира и фестивале ФИФА среди игроков до 15 лет 2026 года. Турнир пройдет с 22 по 31 октября в Азербайджане.
Вячеслав Колосков - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
Решение МОК не повлияет на допуск футболистов, заявил Колосков
Вчера, 20:35
 
УкраинаМеждународная федерация футбола (ФИФА)Международный олимпийский комитет (МОК)Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА)Летние Олимпийские игры 2028
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Аргентина
    Египет
    3
    2
  • Футбол
    Закончен (П)
    Швейцария
    Колумбия
    1
    0
  • Теннис
    Завершен
    Я. Синнер
    Я. Штруфф
    776
    563
  • Теннис
    Завершен
    Ф. Оже-Альяссим
    Н. Джокович
    66376
    73667
  • Футбол
    08.07 19:30
    Спартак Москва
    Рубин
  • Футбол
    09.07 23:00
    Франция
    Марокко
  • Футбол
    10.07 22:00
    Испания
    Бельгия
  • Футбол
    12.07 00:00
    Норвегия
    Англия
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала