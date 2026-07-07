ФИФА обсудит рекомендации МОК по отмене санкций в отношении россиян

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Международная федерация футбола (ФИФА) обсудит вопрос возможности соблюдения рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК) по поводу снятия санкций с российских сборных.
- МОК отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Международная федерация футбола (ФИФА) обсудит вопрос возможности соблюдения рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК) по поводу снятия санкций с российских сборных, сообщает журналист Sky News Роб Харрис со ссылкой на заявление ФИФА.
Во вторник МОК отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов.
"ФИФА проанализирует это решение, прежде чем принимать дальнейшие шаги в координации с заинтересованными сторонами", - говорится в ответе организации.
В феврале 2022 года из-за событий на Украине ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские сборные и клубы от международных соревнований на неопределенный срок. В июне ФИФА разрешила юношеской сборной России принять участие в чемпионате мира и фестивале ФИФА среди игроков до 15 лет 2026 года. Турнир пройдет с 22 по 31 октября в Азербайджане.