ФИФА осудила расистские выкрики в адрес популярного стримера IShowSpeed

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Болельщики сборной Аргентины допустили расистские выкрики в адрес американского стримера Даррена Уоткинса-младшего (IShowSpeed) во время матча 1/16 финала чемпионата мира против команды Кабо-Верде.
- Встреча прошла 4 июля в Майами и завершилась победой сборной Аргентины в дополнительное время со счетом 3:2.
- ФИФА осудила инцидент и начала расследование.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Международная федерация футбола (ФИФА) осудила расистские выкрики в адрес популярного американского стримера Даррена Уоткинса-младшего (IShowSpeed) со стороны болельщиков сборной Аргентины в матче 1/16 финала чемпионата мира против команды Кабо-Верде и начала расследование инцидента.
Встреча прошла 4 июля в Майами и завершилась победой сборной Аргентины в дополнительное время со счетом 3:2. Во время матча блогер, находившийся на трибунах в футболке сборной Кабо-Верде, подвергся расистским выкрикам со стороны болельщиков команды Аргентины. На видео, распространившемся в социальных сетях, слышно, как фанаты произносят фразу "иди поплачь в зоопарке". Кадры вызвали широкий резонанс в интернете. Уоткинс, известный своей самоиронией, эмоциональными реакциями во время стримов и являющийся ярым поклонником португальца Криштиану Роналду, отреагировал на выкрики жестом рукой, намекая на то, что болельщики "слишком много говорят", после чего продолжил смотреть матч.
"ФИФА решительно осуждает расизм, ненависть и дискриминацию во всех проявлениях. Подобному поведению нет места ни в футболе, ни на чемпионате мира, ни в обществе в целом. Организация была уведомлена об инциденте с участием болельщика и IShowSpeed, произошедшем на стадионе в Майами во время матча Аргентина - Кабо-Верде, после чего незамедлительно начала расследование. Чемпионат мира является символом единства, многообразия и уважения. Турнир объединяет людей, культуры и сообщества со всего мира, и те, чьи действия противоречат этим ценностям, не могут быть частью нашего футбола", - подчеркивается в заявлении на странице ФИФА в соцсети X.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.