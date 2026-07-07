ФИФА осудила расистские выкрики в адрес популярного стримера IShowSpeed

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Международная федерация футбола (ФИФА) осудила расистские выкрики в адрес популярного американского стримера Даррена Уоткинса-младшего (IShowSpeed) со стороны болельщиков сборной Аргентины в матче 1/16 финала чемпионата мира против команды Кабо-Верде и начала расследование инцидента.