Федотов высказался о конфликте Мбаппе и сенатора из Парагвая

"Опять политики лезут не туда. Это не дело сенаторов или президентов. Это футбол. В правилах ФИФА сказано, что ни одна страна не может вмешиваться в футбол, и это было нарушено неоднократно. И вопрос, является ли теперь футбол футболом. Исходя из того, что было, нужно теперь составлять жесткие документы, потому что и руководители УЕФА возмущены таким подходом. У ФИФА и УЕФА и так конфликт интересов, а теперь так вообще. Наверняка мы увидим какие-то новые документы, которые еще жестче будут ограничивать действия стран", - сказал Федотов.