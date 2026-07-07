Федотов высказался о конфликте Мбаппе и сенатора из Парагвая

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Игорь Федотов считает, что ФИФА нужно пересмотреть свои документы, чтобы пресечь влияние политиков на футбол.
- Парагвайский сенатор Селеста Амарилья оскорбила Килиана Мбаппе, назвав его "высокомерным, уродливым и обиженным богачом" и используя расистские оскорбления.
- Федерация футбола Франции подала заявление в прокуратуру в связи с расистскими оскорблениями в адрес Мбаппе.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Бывший судья всероссийской категории Игорь Федотов, комментируя конфликт между нападающим сборной Франции Килианом Мбаппе и парагвайским сенатором Селестой Амарильей, заявил РИА Новости, что Международной федерации футбола (ФИФА) нужно пересмотреть свои документы, чтобы пресечь влияние политиков на футбол.
В субботу сборная Франции обыграла команду Парагвая со счетом 1:0 в 1/8 финала чемпионата мира, Мбаппе стал автором единственного гола, реализовав пенальти. После матча Амарилья в соцсети Х назвала Мбаппе "высокомерным, уродливым и обиженным богачом", сопроводив это рядом расистских оскорблений и отметив с отрицательной стороны камерунское происхождение игрока. Позднее Мбаппе опубликовал на своей странице в соцсети Х сообщение, в котором назвал Амарилью презренной женщиной, недостойной занимаемой должности, а Федерация футбола Франции (FFF) подала заявление в прокуратуру в связи с расистскими оскорблениями в сторону Мбаппе. Амарилья потребовала от нападающего отозвать слова в ее адрес и извиниться, отметив, что в противном случае она намерена подать на него в суд за гендерное насилие.
"Опять политики лезут не туда. Это не дело сенаторов или президентов. Это футбол. В правилах ФИФА сказано, что ни одна страна не может вмешиваться в футбол, и это было нарушено неоднократно. И вопрос, является ли теперь футбол футболом. Исходя из того, что было, нужно теперь составлять жесткие документы, потому что и руководители УЕФА возмущены таким подходом. У ФИФА и УЕФА и так конфликт интересов, а теперь так вообще. Наверняка мы увидим какие-то новые документы, которые еще жестче будут ограничивать действия стран", - сказал Федотов.