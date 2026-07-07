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ФИФА оштрафовала Балогана на 40 тысяч долларов за красную карточку на ЧМ - РИА Новости Спорт, 07.07.2026
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Футбол
 
00:47 07.07.2026
ФИФА оштрафовала Балогана на 40 тысяч долларов за красную карточку на ЧМ

ФИФА оштрафовала Балогана на 40 тысяч долларов за красную карточку в матче

© официальный твиттер FIFA MediaЛоготип ФИФА
Логотип ФИФА - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© официальный твиттер FIFA Media
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Международная федерация футбола (ФИФА) приняла решение оштрафовать нападающего сборной США Фоларина Балогана на 40 тысяч долларов за красную карточку в матче чемпионата мира, сообщает журналист Роб Харрис в соцсети Х.
Сборная США 1 июля обыграла боснийцев в матче 1/16 финала (2:0). Балоган открыл счет во встрече, а на 64-й минуте получил прямую красную карточку после того, как наступил на голеностоп защитнику сборной Боснии и Герцеговины Тарику Мухаремовичу. В воскресенье дисциплинарный комитет ФИФА приостановил действие красной карточки Балогана с испытательным сроком на один год, игрок сможет принять участие в матче 1/8 финала с бельгийцами.
Отмечается, что половину штрафа выплатит Федерация футбола США.
Президент США Дональд Трамп заявил, что обращался в ФИФА после удаления нападающего, а также поблагодарил организацию за исправление "огромной несправедливости". В понедельник Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заявил, что решение ФИФА о приостановке автоматической дисквалификации ранее удаленного на чемпионате мира Балогана перешло "все границы дозволенного". Президент ФИФА Джанни Инфантино в ответ на критику отверг обвинения в давлении на организацию при решении отложить дисквалификацию Балогана, подчеркнув, что ее органы являются независимыми, хотя сам он регулярно обсуждает с Трампом вопросы, связанные с чемпионатом мира, в том числе ситуацию вокруг игрока американской национальной команды.
"Пересмотр правовых последствий красных карточек в футболе не является чем-то новым в современном футболе. Например, в большинстве ведущих лиг, которые являются членами УЕФА, отмена красных карточек является распространенной дисциплинарной мерой, однако это никогда не вызывало опасений по поводу пересечения какой-либо "границы дозволенного". И еще раз следует подчеркнуть, что в рассматриваемом решении красная карточка не была отменена. Приостановление действия красной карточки на основании прямого положения применимых правил является гораздо более сбалансированной мерой", - отметили в ФИФА.
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В УЕФА жестко раскритиковали решение ФИФА по Балогану
Вчера, 12:55
 
ФутболСпортСШАБосния и ГерцеговинаДональд ТрампДжанни ИнфантиноМеждународная федерация футбола (ФИФА)Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА)ЧМ по футболу 2026
 
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