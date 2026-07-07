ФХР обратится в IIHF с письмом о возвращении российских команд на турниры

Краткий пересказ от РИА ИИ Федерация хоккея России планирует обратиться в Международную федерацию хоккея с просьбой о возвращении российских национальных команд на международные турниры.

Исполком Международного олимпийского комитета временно восстановил статус Олимпийского комитета России и отменил рекомендации об ограничениях в отношении российских спортсменов.

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости, Андрей Сенченко. Федерация хоккея России (ФХР) сообщила РИА Новости, что обратится в Международную федерацию хоккея (IIHF) с письмом о возвращении российских национальных команд на международные турниры во всех возрастных категориях.

"Мы обратимся в IIHF с этим письмом", - сообщили в ФХР.

В феврале 2022 года исполком МОК рекомендовал международным федерациям и организаторам соревнований не допускать российских и белорусских спортсменов и официальных лиц к международным турнирам. В марте 2023-го МОК предложил рассматривать спортсменов индивидуально, допускать их только в нейтральном статусе и не разрешать участие в командных дисциплинах.