ФХР обратится в IIHF с письмом о возвращении российских команд на турниры

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Федерация хоккея России планирует обратиться в Международную федерацию хоккея с просьбой о возвращении российских национальных команд на международные турниры.
- Исполком Международного олимпийского комитета временно восстановил статус Олимпийского комитета России и отменил рекомендации об ограничениях в отношении российских спортсменов.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости, Андрей Сенченко. Федерация хоккея России (ФХР) сообщила РИА Новости, что обратится в Международную федерацию хоккея (IIHF) с письмом о возвращении российских национальных команд на международные турниры во всех возрастных категориях.
Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) во вторник временно восстановил статус Олимпийского комитета России (ОКР) и отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов.
"Мы обратимся в IIHF с этим письмом", - сообщили в ФХР.
В феврале 2022 года исполком МОК рекомендовал международным федерациям и организаторам соревнований не допускать российских и белорусских спортсменов и официальных лиц к международным турнирам. В марте 2023-го МОК предложил рассматривать спортсменов индивидуально, допускать их только в нейтральном статусе и не разрешать участие в командных дисциплинах.
Совет IIHF в конце февраля 2022 года отстранил сборную России от международных соревнований на неопределенный срок из-за ситуации на Украине. В мае президент IIHF Люк Тардиф заявил, что организация в сентябре рассмотрит вопрос возвращения сборной России на международную арену.