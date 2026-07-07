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ФХР обратится в IIHF с письмом о возвращении российских команд на турниры - РИА Новости Спорт, 07.07.2026
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Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
18:11 07.07.2026
ФХР обратится в IIHF с письмом о возвращении российских команд на турниры

ФХР обратится в IIHF с письмом о возвращении российских хоккеистов на турниры

© Фото : DMITRY RUKHLETSKIYХоккеисты сборной России
Хоккеисты сборной России - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© Фото : DMITRY RUKHLETSKIY
Хоккеисты сборной России. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Федерация хоккея России планирует обратиться в Международную федерацию хоккея с просьбой о возвращении российских национальных команд на международные турниры.
  • Исполком Международного олимпийского комитета временно восстановил статус Олимпийского комитета России и отменил рекомендации об ограничениях в отношении российских спортсменов.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости, Андрей Сенченко. Федерация хоккея России (ФХР) сообщила РИА Новости, что обратится в Международную федерацию хоккея (IIHF) с письмом о возвращении российских национальных команд на международные турниры во всех возрастных категориях.
Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) во вторник временно восстановил статус Олимпийского комитета России (ОКР) и отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов.
"Мы обратимся в IIHF с этим письмом", - сообщили в ФХР.
Олимпийский комитет России - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
Дегтярев прокомментировал решение МОК о временном восстановлении ОКР
Вчера, 18:07
В феврале 2022 года исполком МОК рекомендовал международным федерациям и организаторам соревнований не допускать российских и белорусских спортсменов и официальных лиц к международным турнирам. В марте 2023-го МОК предложил рассматривать спортсменов индивидуально, допускать их только в нейтральном статусе и не разрешать участие в командных дисциплинах.
Совет IIHF в конце февраля 2022 года отстранил сборную России от международных соревнований на неопределенный срок из-за ситуации на Украине. В мае президент IIHF Люк Тардиф заявил, что организация в сентябре рассмотрит вопрос возвращения сборной России на международную арену.
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Вчера, 17:44
 
ХоккейСпортРоссияУкраинаЛюк ТардифМеждународная федерация хоккея (IIHF)Международный олимпийский комитет (МОК)Федерация хоккея России (ФХР)
 
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