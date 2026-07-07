Фернандес признался, что три года мечтал забить на ЧМ

"Я мечтал об этом голе около трех лет, еще со времен чемпионата мира в Катаре. Честно говоря, я благодарен богу за возможность пережить такие моменты, это большая честь. И я хочу отметить своих товарищей по команде - у нас феноменальный коллектив, который никогда не сдается, несмотря на трудности и невзгоды. Мы всегда вместе. Спасибо моим товарищам по команде, тренерскому штабу и всем, кто нас здесь поддерживает, всем аргентинцам на родине. Что ж, еще один шаг вперед", - приводит слова Фернандеса Международная федерация футбола (ФИФА).