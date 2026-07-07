Краткий пересказ от РИА ИИ
- Полузащитник сборной Аргентины Энцо Фернандес признался, что мечтал забить на чемпионате мира по футболу в течение трех лет.
- Аргентина одержала волевую победу над командой Египта со счетом 3:2 в 1/8 финала первенства в США, Канаде и Мексике.
- Фернандес забил победный мяч на второй компенсированной ко второму тайму минуте.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Полузащитник сборной Аргентины Энцо Фернандес признался что, в течение трех лет мечтал забить на чемпионате мира по футболу.
"Я мечтал об этом голе около трех лет, еще со времен чемпионата мира в Катаре. Честно говоря, я благодарен богу за возможность пережить такие моменты, это большая честь. И я хочу отметить своих товарищей по команде - у нас феноменальный коллектив, который никогда не сдается, несмотря на трудности и невзгоды. Мы всегда вместе. Спасибо моим товарищам по команде, тренерскому штабу и всем, кто нас здесь поддерживает, всем аргентинцам на родине. Что ж, еще один шаг вперед", - приводит слова Фернандеса Международная федерация футбола (ФИФА).