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Фернандес признался, что три года мечтал забить на ЧМ - РИА Новости Спорт, 07.07.2026
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Футбол
 
22:42 07.07.2026 (обновлено: 23:39 07.07.2026)
Фернандес признался, что три года мечтал забить на ЧМ

Фернандес признался, что три года мечтал забить гол на ЧМ по футболу

© Фото : Пресс-служба сборной АргентиныФутболисты сборной Аргентины Энцо Фернандес (слева) и Николас Отаменди
Футболисты сборной Аргентины Энцо Фернандес (слева) и Николас Отаменди - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© Фото : Пресс-служба сборной Аргентины
Футболисты сборной Аргентины Энцо Фернандес (слева) и Николас Отаменди. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Полузащитник сборной Аргентины Энцо Фернандес признался, что мечтал забить на чемпионате мира по футболу в течение трех лет.
  • Аргентина одержала волевую победу над командой Египта со счетом 3:2 в 1/8 финала первенства в США, Канаде и Мексике.
  • Фернандес забил победный мяч на второй компенсированной ко второму тайму минуте.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Полузащитник сборной Аргентины Энцо Фернандес признался что, в течение трех лет мечтал забить на чемпионате мира по футболу.
Во вторник действующие чемпионы мира аргентинцы одержали в Атланте волевую победу над командой Египта со счетом 3:2 в 1/8 финала первенства в США, Канаде и Мексике. Фернандес забил победный мяч на второй компенсированной ко второму тайму минуте.
"Я мечтал об этом голе около трех лет, еще со времен чемпионата мира в Катаре. Честно говоря, я благодарен богу за возможность пережить такие моменты, это большая честь. И я хочу отметить своих товарищей по команде - у нас феноменальный коллектив, который никогда не сдается, несмотря на трудности и невзгоды. Мы всегда вместе. Спасибо моим товарищам по команде, тренерскому штабу и всем, кто нас здесь поддерживает, всем аргентинцам на родине. Что ж, еще один шаг вперед", - приводит слова Фернандеса Международная федерация футбола (ФИФА).
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