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Гол Фернандеса в ворота сборной Египта стал 3000-м на чемпионатах мира - РИА Новости Спорт, 07.07.2026
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Футбол
 
22:00 07.07.2026
Гол Фернандеса в ворота сборной Египта стал 3000-м на чемпионатах мира

Победный гол Фернандеса в ворота сборной Египта стал 3000-м на чемпионатах мира

© Фото : Пресс-служба сборной АргентиныФутболисты сборной Аргентины Энцо Фернандес (слева) и Николас Отаменди
Футболисты сборной Аргентины Энцо Фернандес (слева) и Николас Отаменди - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© Фото : Пресс-служба сборной Аргентины
Футболисты сборной Аргентины Энцо Фернандес (слева) и Николас Отаменди. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Полузащитник сборной Аргентины Энцо Фернандес стал автором 3000-го гола в истории чемпионатов мира.
  • Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории США, Канады и Мексики.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Полузащитник сборной Аргентины Энцо Фернандес стал автором 3000-го гола в истории чемпионатов мира, сообщается на странице Международной федерации футбола (ФИФА) в соцсети Х.
Во вторник действующие чемпионы мира аргентинцы одержали в Атланте волевую победу над командой Египта со счетом 3:2 и вышли в четвертьфинал турнира. Фернандес забил победный мяч на второй компенсированной ко второму тайму минуте.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
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