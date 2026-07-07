Гол Фернандеса в ворота сборной Египта стал 3000-м на чемпионатах мира

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Полузащитник сборной Аргентины Энцо Фернандес стал автором 3000-го гола в истории чемпионатов мира.
- Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории США, Канады и Мексики.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Полузащитник сборной Аргентины Энцо Фернандес стал автором 3000-го гола в истории чемпионатов мира, сообщается на странице Международной федерации футбола (ФИФА) в соцсети Х.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.