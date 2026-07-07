"Инфантино встрял": экс-арбитр высказался о скандале с Балоганом

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"Все понимают, что это бред. Это исполнение желаний одного человека, который считает себя влиятельным для всего мира. Здесь исключительно политика. Если говорить про ФИФА, то это нарушение всех возможных норм. И не только каких‑то документальных, но и норм морали по отношению к другим сборным и ко всему мировому футболу. Состряпали документ за одну ночь на коленке и рассказывают, что так и должно быть. Это недопустимо. Понятно, что Инфантино встрял, думаю, поднимется вопрос о его переизбрании, потому что это ни в какие рамки не лезет", - сказал Федотов.