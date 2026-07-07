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"Инфантино встрял": экс-арбитр высказался о скандале с Балоганом - РИА Новости Спорт, 07.07.2026
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12:51 07.07.2026
"Инфантино встрял": экс-арбитр высказался о скандале с Балоганом

Экс-арбитр Федотов: скандал с Балоганом не лезет ни в какие рамки

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПрезидент ФИФА Джанни Инфантино
Президент ФИФА Джанни Инфантино - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Международная федерация футбола (ФИФА) приостановила красную карточку нападающего сборной США Фоларина Балогана, что вызвало критику со стороны бывшего судьи всероссийской категории Игоря Федотова.
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что обращался в ФИФА после удаления нападающего и поблагодарил организацию за исправление «огромной несправедливости».
  • Игорь Федотов считает, что решение ФИФА нарушает нормы и может привести к вопросу о переизбрании президента ФИФА Джанни Инфантино.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Бывший судья всероссийской категории Игорь Федотов заявил РИА Новости, что Международная федерация футбола (ФИФА) нарушила все возможные нормы, приостановив красную карточку нападающего сборной США Фоларина Балогана, и, скорее всего, поднимется вопрос о переизбрании президента ФИФА Джанни Инфантино.
Бельгийцы во вторник в Сиэтле со счетом 4:1 разгромили американцев в игре 1/8 финала. В стартовом составе сборной США вышел форвард Фоларин Балоган, удаленный в матче 1/16 финала с боснийцами, он должен был пропустить эту игру. 5 июля дисциплинарный комитет ФИФА приостановил действие красной карточки Балогана с испытательным сроком на год. Позднее президент США Дональд Трамп заявил, что обращался в ФИФА после удаления нападающего, а также поблагодарил организацию за исправление "огромной несправедливости". Журналист Бен Джейкобс позднее сообщил о том, что, по его информации, решение об отмене дисквалификации Балогана было принято после того, как в ФИФА напрямую позвонили из Белого дома.
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"Все понимают, что это бред. Это исполнение желаний одного человека, который считает себя влиятельным для всего мира. Здесь исключительно политика. Если говорить про ФИФА, то это нарушение всех возможных норм. И не только каких‑то документальных, но и норм морали по отношению к другим сборным и ко всему мировому футболу. Состряпали документ за одну ночь на коленке и рассказывают, что так и должно быть. Это недопустимо. Понятно, что Инфантино встрял, думаю, поднимется вопрос о его переизбрании, потому что это ни в какие рамки не лезет", - сказал Федотов.
"То, что Трамп говорит, что он не знал, что после красной карточки игроки пропускают матч, говорит только о том, что он вообще не понимает, что такое футбол, тем более что футбол у них называется соккером", - добавил он.
Светлана Журова - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
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