Краткий пересказ от РИА ИИ Нетаньяху заявил, что возможная передача Турции новейших истребителей F-35 нарушила бы баланс сил на Ближнем Востоке.

Трамп заявил, что Вашингтону еще предстоит принять решение о передаче Турции истребителей F-35.

Эрдоган заявил, что Анкара получила от Вашингтона обещание о поставке пяти истребителей F-35.

ТЕЛЬ-АВИВ, 7 июл - РИА Новости. Возможная передача Турции новейших истребителей F-35 нарушила бы баланс сил на Ближнем Востоке, заявил премьер Израиля Биньямин Нетаньяху.

Во вторник президент США Дональд Трамп , комментируя перспективу передачи Турции истребителей F-35, заявил, что Вашингтону еще предстоит принять это решение. Однако президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара получила от Вашингтона обещание о поставке пяти истребителей F-35.

"Это бы разрушило баланс сил на Ближнем Востоке, потому что Турция, как я думаю, имеет агрессивные намерения. Они открыто об этом говорят. Они хотят вернуть Османскую империю, которая бы включала не только Турцию, но и многие другие государства, включая Сирию, частично Иорданию, территорию сегодняшнего Израиля, некоторые страны Персидского залива", - заявил Нетаньяху в интервью CNN.

По убеждению премьера Израиля, если Турция в итоге получит эти вооружения, то они будут использованы для "агрессии".