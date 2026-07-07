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Нетаньяху: передача Турции F-35 нарушит баланс сил на Ближнем Востоке - РИА Новости, 07.07.2026
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23:44 07.07.2026
Нетаньяху: передача Турции F-35 нарушит баланс сил на Ближнем Востоке

Нетаньяху: возможная передача Турции F-35 нарушит баланс сил на Ближнем Востоке

© AP Photo / Alex KolomienskyПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© AP Photo / Alex Kolomiensky
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Нетаньяху заявил, что возможная передача Турции новейших истребителей F-35 нарушила бы баланс сил на Ближнем Востоке.
  • Трамп заявил, что Вашингтону еще предстоит принять решение о передаче Турции истребителей F-35.
  • Эрдоган заявил, что Анкара получила от Вашингтона обещание о поставке пяти истребителей F-35.
ТЕЛЬ-АВИВ, 7 июл - РИА Новости. Возможная передача Турции новейших истребителей F-35 нарушила бы баланс сил на Ближнем Востоке, заявил премьер Израиля Биньямин Нетаньяху.
Во вторник президент США Дональд Трамп, комментируя перспективу передачи Турции истребителей F-35, заявил, что Вашингтону еще предстоит принять это решение. Однако президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара получила от Вашингтона обещание о поставке пяти истребителей F-35.
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"Это бы разрушило баланс сил на Ближнем Востоке, потому что Турция, как я думаю, имеет агрессивные намерения. Они открыто об этом говорят. Они хотят вернуть Османскую империю, которая бы включала не только Турцию, но и многие другие государства, включая Сирию, частично Иорданию, территорию сегодняшнего Израиля, некоторые страны Персидского залива", - заявил Нетаньяху в интервью CNN.
По убеждению премьера Израиля, если Турция в итоге получит эти вооружения, то они будут использованы для "агрессии".
Турция была участником международной программы создания истребителей F-35, однако в 2019 году США исключили Анкару из проекта после приобретения Турцией российских зенитных ракетных систем С-400. С тех пор турецкие власти неоднократно заявляли о намерении урегулировать вопрос и добиваются возвращения к сотрудничеству по программе или компенсации за ранее внесенные средства.
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В миреТурцияИзраильБлижний ВостокБиньямин НетаньяхуДональд ТрампРеджеп Тайип ЭрдоганF-35С-400 «Триумф»
 
 
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