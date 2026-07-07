Эрдоган намерен обсудить с Трампом конфликт на Украине

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил намерение обсудить с президентом США Дональдом Трампом конфликт вокруг Украины и возможные шаги по его урегулированию.
АНКАРА, 7 июл – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил, что намерен обсудить с президентом США Дональдом Трампом конфликт вокруг Украины и возможные шаги по его урегулированию.
"Мы обсудим с господином Трампом конфликт вокруг Украины и шаги, которые могут быть предприняты в этом направлении", — сказал Эрдоган.
Турция поддерживает контакты как с Россией, так и с Украиной и неоднократно заявляла о готовности предоставить площадку для новых переговоров. Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан отмечал, что Анкара готова содействовать возобновлению переговорного процесса при наличии политической воли сторон.