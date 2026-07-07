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Эрдоган намерен обсудить с Трампом конфликт на Украине - РИА Новости, 07.07.2026
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16:11 07.07.2026
Эрдоган намерен обсудить с Трампом конфликт на Украине

Эрдоган заявил, что намерен обсудить с Трампом конфликт на Украине

© Фото : Администрация президента Турции Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© Фото : Администрация президента Турции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил намерение обсудить с президентом США Дональдом Трампом конфликт вокруг Украины и возможные шаги по его урегулированию.
АНКАРА, 7 июл – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил, что намерен обсудить с президентом США Дональдом Трампом конфликт вокруг Украины и возможные шаги по его урегулированию.
Ранее дипломатический источник в Анкаре сообщил РИА Новости, что лидеры в ходе встречи во вторник намерены обсудить конфликт вокруг Украины.
"Мы обсудим с господином Трампом конфликт вокруг Украины и шаги, которые могут быть предприняты в этом направлении", — сказал Эрдоган.
Турция поддерживает контакты как с Россией, так и с Украиной и неоднократно заявляла о готовности предоставить площадку для новых переговоров. Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан отмечал, что Анкара готова содействовать возобновлению переговорного процесса при наличии политической воли сторон.
Президент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
Эрдоган и Трамп обсудят инициативы Турции по Украине, сообщил источник
6 июля, 10:53
 
В миреУкраинаТурцияАнкара (провинция)Дональд ТрампРеджеп Тайип ЭрдоганСаммит НАТО
 
 
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