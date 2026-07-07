Турция готова содействовать нормализации между США и Ираном, заявил Эрдоган

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара прилагает усилия для нормализации отношений между США и Ираном.
АНКАРА, 7 июл – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с лидером США Дональдом Трампом заявил, что Анкара прилагает усилия для нормализации отношений между Вашингтоном и Тегераном.
По словам турецкого лидера, Анкара готова использовать имеющиеся дипломатические возможности для снижения напряженности и продвижения мирного диалога.