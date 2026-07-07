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Турция готова содействовать нормализации между США и Ираном, заявил Эрдоган - РИА Новости, 07.07.2026
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16:09 07.07.2026
Турция готова содействовать нормализации между США и Ираном, заявил Эрдоган

Эрдоган: Турция готова содействовать нормализации отношений между США и Ираном

© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Анкаре
Президент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Анкаре - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© REUTERS / Jonathan Ernst
Президент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Анкаре
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара прилагает усилия для нормализации отношений между США и Ираном.
АНКАРА, 7 июл – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с лидером США Дональдом Трампом заявил, что Анкара прилагает усилия для нормализации отношений между Вашингтоном и Тегераном.
"Мы стремимся к тому, чтобы вывести отношения между Ираном и США на конструктивный уровень. Мы делаем все возможное, чтобы внести вклад в дело мира во всем мире", — заявил Эрдоган.
По словам турецкого лидера, Анкара готова использовать имеющиеся дипломатические возможности для снижения напряженности и продвижения мирного диалога.
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В миреТурцияСШААнкара (провинция)Реджеп Тайип ЭрдоганДональд Трамп
 
 
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