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Эрдоган встретил Трампа в аэропорту Анкары - РИА Новости, 07.07.2026
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14:24 07.07.2026 (обновлено: 14:27 07.07.2026)
Эрдоган встретил Трампа в аэропорту Анкары

Эрдоган лично встретил Трампа в аэропорту Анкары

© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи президента США Дональда Трампа в аэропорту Анкары
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи президента США Дональда Трампа в аэропорту Анкары - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© REUTERS / Jonathan Ernst
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи президента США Дональда Трампа в аэропорту Анкары
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лично встретил лидера США Дональда Трампа в аэропорту Анкары.
  • Переговоры Эрдогана и Трампа запланированы в президентском комплексе в 15:00 по местному времени.
АНКАРА, 7 июл — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лично встретил лидера США Дональда Трампа в аэропорту Анкары перед началом их переговоров в турецкой столице, соответствующие кадры показал турецкий гостелеканал TRT Haber.
По данным телеканала, после официальной церемонии встречи Трамп направился в президентский комплекс, где в 15.00 по местному времени запланированы его переговоры с Эрдоганом.
Ожидается, что лидеры обсудят двусторонние отношения Турции и США, вопросы региональной безопасности, ситуацию на Украине, а также повестку проходящего в Анкаре саммита НАТО.
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В миреАнкара (провинция)Реджеп Тайип ЭрдоганДональд ТрампНАТОТурцияСаммит НАТО
 
 
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