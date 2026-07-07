Эрдоган встретил Трампа в аэропорту Анкары

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лично встретил лидера США Дональда Трампа в аэропорту Анкары.
- Переговоры Эрдогана и Трампа запланированы в президентском комплексе в 15:00 по местному времени.
АНКАРА, 7 июл — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лично встретил лидера США Дональда Трампа в аэропорту Анкары перед началом их переговоров в турецкой столице, соответствующие кадры показал турецкий гостелеканал TRT Haber.
Ожидается, что лидеры обсудят двусторонние отношения Турции и США, вопросы региональной безопасности, ситуацию на Украине, а также повестку проходящего в Анкаре саммита НАТО.