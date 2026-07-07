Источник: Эрдоган может обсудить с Трампом вопрос переговоров по Украине

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может поднять вопрос о возобновлении переговоров по Украине на турецкой площадке на встрече с президентом США Дональдом Трампом.
- Анкара проинформирует членов НАТО о готовности принять переговоры по урегулированию конфликта на Украине.
АНКАРА, 7 июл – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на планируемой встрече с президентом США Дональдом Трампом во вторник может поднять вопрос о возобновлении переговоров по Украине на турецкой площадке, сообщил РИА Новости источник в турецком правительстве.
По его словам, Анкара также проинформирует членов НАТО о готовности турецкой стороны принять переговоры по урегулированию конфликта на Украине.
Ранее президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил, что Россия готова к мирным переговорам с Украиной на базе договоренностей, достигнутых в Стамбуле в 2022 году.
Россия и Украина в 2025 году проводили три раунда прямых переговоров в Стамбуле. Их результатом стал обмен пленными. Кроме того, Россия передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих. Стороны также обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.