Спасатели эвакуировали с Эльбруса тело погибшего альпиниста

НАЛЬЧИК, 7 июл - РИА Новости. Спасатели эвакуировали с Эльбруса тело погибшего в понедельник альпиниста и передали его следователям, сообщили в ГУМЧС РФ по Кабардино-Балкарии.

В СУСК РФ сообщали, что мужчина находился в составе группы из 10 человек, по предварительным данным, ему стало плохо на высоте 5,5 километра, и он скоропостижно скончался, по данному факту организована проверка.