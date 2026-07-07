Краткий пересказ от РИА ИИ
- На горе Эльбрус на высоте около 5,5 километра при восхождении погиб альпинист.
- Спасатели эвакуировали с Эльбруса тело погибшего альпиниста 1991 года рождения из Санкт-Петербурга и передали его следователям.
- По предварительным данным, мужчине стало плохо на высоте 5,5 километра, и он скоропостижно скончался, организована проверка.
НАЛЬЧИК, 7 июл - РИА Новости. Спасатели эвакуировали с Эльбруса тело погибшего в понедельник альпиниста и передали его следователям, сообщили в ГУМЧС РФ по Кабардино-Балкарии.
Ведомство сообщало, что днем в понедельник на горе Эльбрус на высоте около 5,5 километра при восхождении погиб альпинист. Информация поступила от очевидцев. Данных о регистрации и личности погибшего у ведомства нет. Вечером для эвакуации его тела к месту гибели выдвинулись 12 спасателей. В экстренных службах РИА Новости сообщили, что, по предварительным данным, погибший мужчина - из Санкт-Петербурга.
"Спасатели эвакуировали тело альпиниста 1991 года рождения из города Санкт-Петербург с высоты 5500 метров на поляну Азау и передали следственно-оперативной группе", - говорится в сообщении.
В СУСК РФ сообщали, что мужчина находился в составе группы из 10 человек, по предварительным данным, ему стало плохо на высоте 5,5 километра, и он скоропостижно скончался, по данному факту организована проверка.