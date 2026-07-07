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В ОП предложили засчитывать лучший результат при пересдаче ЕГЭ - РИА Новости, 07.07.2026
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15:07 07.07.2026 (обновлено: 15:52 07.07.2026)
В ОП предложили засчитывать лучший результат при пересдаче ЕГЭ

В ОП предложили засчитывать лучший результат из двух попыток при пересдаче ЕГЭ

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкСдача ЕГЭ
Сдача ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Замсекретаря ОП Владислав Гриб заявил, что при пересдаче ЕГЭ следует засчитывать лучший результат из двух попыток.
  • Сейчас выпускники могут пересдать ЕГЭ по одному предмету, и предыдущий результат будет аннулирован.
  • Гриб считает действующий порядок несправедливым и создающим дополнительный психологический барьер для выпускников.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. При пересдаче Единого государственного экзамена (ЕГЭ) выпускникам следует засчитывать лучший результат из двух попыток, заявил РИА Новости замсекретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб.
Выпускники российских школ в 2026 году 8 и 9 июля смогут пересдать ЕГЭ по одному учебному предмету и использовать новый результат при поступлении в вузы. Предыдущий результат участника пересдачи по этому предмету будет аннулирован.
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"Считаю, что необходимо поменять это правило: оно несправедливо. Необходимо засчитывать лучший результат ЕГЭ, как, например, на Олимпийских играх", - сказал Гриб.
Он подчеркнул, что действующий порядок создает для выпускников дополнительный психологический барьер и лишает их возможности улучшить свои результаты.
"Предлагаю поменять срочно это правило. Даже в этом году. В университетах у студентов есть три попытки сдать экзамен. Уверен, что и родители, и педагогическая общественность, и Рособрнадзор поддержат мое предложение. Она обоснованно, справедливо и логично", - добавил Гриб.
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