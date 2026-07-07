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Дзюба оценил сборную России - РИА Новости Спорт, 07.07.2026
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Футбол
 
14:34 07.07.2026 (обновлено: 14:49 07.07.2026)
Дзюба оценил сборную России

Дзюба: результат сборной РФ на ЧМ-2026 зависел бы от группы

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкАртём Дзюба
Артём Дзюба - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Артём Дзюба. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Артем Дзюба заявил, что результат сборной России на чемпионате мира 2026 года зависел бы от группы, в которую бы попала национальная команда.
  • В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от международных соревнований на неопределенный срок.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Лучший бомбардир в истории российского футбола Артем Дзюба заявил РИА Новости, что результат сборной России на чемпионате мира 2026 года во многом зависел бы от группы, в которую бы попала национальная команда.
В феврале 2022 года из-за событий на Украине Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские сборные и клубы от международных соревнований на неопределенный срок.
"Все зависело бы от того, какая бы группа нам досталась. Давайте будем откровенны", - ответил Дзюба на вопрос, смогла бы нынешняя сборная России выйти из группы на чемпионате мира.
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