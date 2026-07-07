Дзюба оценил сборную России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Артем Дзюба заявил, что результат сборной России на чемпионате мира 2026 года зависел бы от группы, в которую бы попала национальная команда.
- В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от международных соревнований на неопределенный срок.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Лучший бомбардир в истории российского футбола Артем Дзюба заявил РИА Новости, что результат сборной России на чемпионате мира 2026 года во многом зависел бы от группы, в которую бы попала национальная команда.
В феврале 2022 года из-за событий на Украине Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские сборные и клубы от международных соревнований на неопределенный срок.
"Все зависело бы от того, какая бы группа нам досталась. Давайте будем откровенны", - ответил Дзюба на вопрос, смогла бы нынешняя сборная России выйти из группы на чемпионате мира.