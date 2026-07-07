Дзюба оценил сборную России

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Лучший бомбардир в истории российского футбола Артем Дзюба заявил РИА Новости, что результат сборной России на чемпионате мира 2026 года во многом зависел бы от группы, в которую бы попала национальная команда.

"Все зависело бы от того, какая бы группа нам досталась. Давайте будем откровенны", - ответил Дзюба на вопрос, смогла бы нынешняя сборная России выйти из группы на чемпионате мира.