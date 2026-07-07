В Белгородской области от ударов дронов ВСУ пострадали пять человек

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Валуйском и Яковлевском округах Белгородской области пострадали пять человек в результате атак дронов ВСУ.
БЕЛГОРОД, 7 июл - РИА Новости. Пять человек пострадали в Валуйском и Яковлевском округах Белгородской области в результате атак дронов ВСУ, сообщили в оперативном штабе региона.
По данным оперштаба, в городе Валуйки в результате атаки беспилотника мужчина с осколочными ранениями плеча и бедра был доставлен бригадой скорой в местную больницу, госпитализация не потребовалась. Второй дрон сдетонировал на территории коммерческого объекта. Одному мужчине медики оказали помощь на месте, еще двоим пострадавшим — с осколочным ранением голени и акубаротравмой — помощь оказали в больнице, дальнейшее лечение они продолжат амбулаторно, подчеркнули в штабе.
"В Яковлевском округе в районе поселка Томаровка FPV-дрон атаковал "Газель". Водителя, получившего перелом ребер и акубаротравму, бригада СМП транспортирует в областную клиническую больницу. Транспорт поврежден огнем", - уточнили в оперштабе.