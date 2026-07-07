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В Белгородской области от ударов дронов ВСУ пострадали пять человек - РИА Новости, 07.07.2026
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16:19 07.07.2026 (обновлено: 16:42 07.07.2026)
В Белгородской области от ударов дронов ВСУ пострадали пять человек

В двух округах Белгородской области от ударов дронов ВСУ пострадали пять человек

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Валуйском и Яковлевском округах Белгородской области пострадали пять человек в результате атак дронов ВСУ.
БЕЛГОРОД, 7 июл - РИА Новости. Пять человек пострадали в Валуйском и Яковлевском округах Белгородской области в результате атак дронов ВСУ, сообщили в оперативном штабе региона.
"Беспилотники ВСУ продолжают удары по нашему региону. Пострадали пять человек", - говорится в канале оперштаба на платформе "Макс".
По данным оперштаба, в городе Валуйки в результате атаки беспилотника мужчина с осколочными ранениями плеча и бедра был доставлен бригадой скорой в местную больницу, госпитализация не потребовалась. Второй дрон сдетонировал на территории коммерческого объекта. Одному мужчине медики оказали помощь на месте, еще двоим пострадавшим — с осколочным ранением голени и акубаротравмой — помощь оказали в больнице, дальнейшее лечение они продолжат амбулаторно, подчеркнули в штабе.
"В Яковлевском округе в районе поселка Томаровка FPV-дрон атаковал "Газель". Водителя, получившего перелом ребер и акубаротравму, бригада СМП транспортирует в областную клиническую больницу. Транспорт поврежден огнем", - уточнили в оперштабе.
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