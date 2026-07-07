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Европейцам промывают мозги, пока Европа саморазрушается, заявил Дмитриев - РИА Новости, 07.07.2026
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22:39 07.07.2026 (обновлено: 22:50 07.07.2026)
Европейцам промывают мозги, пока Европа саморазрушается, заявил Дмитриев

Дмитриев: бюрократы ЕС промывают мозги европейцам, пока Европа саморазрушается

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкГенеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Кирилл Дмитриев заявил, что европейская бюрократия "промывает мозги" европейцам и внушает им самоуспокоенность, в то время как Европа саморазрушается.
  • Дональд Трамп предупредил Европу о том, что ее "больше не будет", если европейцы не станут осторожнее в вопросах миграции и энергетики.
  • По мнению Дмитриева, Трамп откровенно говорит о промахах Европы в сфере иммиграции и энергетики, которые ставят под угрозу ее существование.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Бюрократы Европейского союза промывают мозги европейцам, в то время как Европа саморазрушается, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
Американский лидер Дональд Трамп во вторник предупредил Европу, что ее "больше не будет", если европейцы не станут осторожнее в вопросах миграции и энергетики, а также заявил, что она за последние 20 лет стала совсем другим местом.
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"Президент Трамп откровенно говорит о промахах Европы в сфере иммиграции и энергетики, которые ставят под угрозу ее существование. Между тем европейская бюрократия отказывается признавать или исправлять какие-либо ошибки и занимается "промыванием мозгов" европейцам, внушая им самоуспокоенность, в то время как Европа саморазрушается", - написал Дмитриев в соцсети X (бывший Twitter).
Так глава РФПИ прокомментировал в той же соцсети публикацию известного американского консервативного журналиста Ника Сортора. Сортор во вторник отметил, что США могли бы больше не оказывать странам Европы военную и экономическую помощь, так как за последнее время регион сильно изменился и стремительно теряет свой традиционный культурный облик на фоне проблем с миграцией и энергетикой.
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