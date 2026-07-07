МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Бюрократы Европейского союза промывают мозги европейцам, в то время как Европа саморазрушается, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Так глава РФПИ прокомментировал в той же соцсети публикацию известного американского консервативного журналиста Ника Сортора. Сортор во вторник отметил, что США могли бы больше не оказывать странам Европы военную и экономическую помощь, так как за последнее время регион сильно изменился и стремительно теряет свой традиционный культурный облик на фоне проблем с миграцией и энергетикой.