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Московское "Динамо" обыграло "Оренбург" в товарищеском матче - РИА Новости Спорт, 07.07.2026
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Футбол
 
19:26 07.07.2026
Московское "Динамо" обыграло "Оренбург" в товарищеском матче

Московское "Динамо" обыграло "Оренбург" в товарищеском матче с тремя таймами

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкФутболисты "Динамо"
Футболисты Динамо - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Московское «Динамо» обыграло футбольный клуб «Оренбург» в товарищеском матче со счетом 2:1.
  • Следующий товарищеский матч «Динамо» сыграет с «Крыльями Советов» 15 июля, а «Оренбург» встретится с ЦСКА 11 июля.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Московское "Динамо" обыграло футбольный клуб "Оренбург" в товарищеском матче.
Встреча на тренировочной базе "Динамо" в Новогорске (Московская область) прошла в формате двух таймов по 45 минут и одного 30-минутного и завершилась со счетом 2:1. В составе "бело-голубых" гол забил Бителло (35-я минута), также мяч в свои ворота отправил Гедеон Гузина (45). У "Оренбурга" отличился Дмитрий Рыбчинский (55).
В следующем товарищеском матче "Динамо" 15 июля сыграет с самарскими "Крыльями Советов". "Оренбург" 11 июля встретится с московским ЦСКА.
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