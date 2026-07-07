Московское "Динамо" обыграло "Оренбург" в товарищеском матче

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Московское «Динамо» обыграло футбольный клуб «Оренбург» в товарищеском матче со счетом 2:1.
- Следующий товарищеский матч «Динамо» сыграет с «Крыльями Советов» 15 июля, а «Оренбург» встретится с ЦСКА 11 июля.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Московское "Динамо" обыграло футбольный клуб "Оренбург" в товарищеском матче.
Встреча на тренировочной базе "Динамо" в Новогорске (Московская область) прошла в формате двух таймов по 45 минут и одного 30-минутного и завершилась со счетом 2:1. В составе "бело-голубых" гол забил Бителло (35-я минута), также мяч в свои ворота отправил Гедеон Гузина (45). У "Оренбурга" отличился Дмитрий Рыбчинский (55).
В следующем товарищеском матче "Динамо" 15 июля сыграет с самарскими "Крыльями Советов". "Оренбург" 11 июля встретится с московским ЦСКА.