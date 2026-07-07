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В Ростове-на-Дону возбудили уголовное дело после смерти подростка от ожогов - РИА Новости, 07.07.2026
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21:43 07.07.2026
В Ростове-на-Дону возбудили уголовное дело после смерти подростка от ожогов

В Ростове-на-Дону завели дело после гибели школьника от термического ожога

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Ростове-на-Дону мальчик получил термические ожоги и впоследствии умер в больнице.
  • После гибели ребенка следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Убийство".
ВОЛГОГРАД, 7 июл – РИА НОВОСТИ. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство" после того, как в Ростове-на-Дону сгорел мальчик, сообщили в СУСК по региону.
По версии следствия, ночью дети неосторожно обращалась с легковоспламеняющейся жидкостью, в результате чего подросток получил термический ожог и был госпитализирован, но впоследствии скончался в больнице.
«

"Следственным отделом по Первомайскому району города Ростова-на-Дону следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 105 УК РФ (Убийство – ред.), по факту смерти <...> мальчика", - говорится в сообщении ведомства в канале на платформе "Макс".

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