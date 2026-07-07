В Ростове-на-Дону возбудили уголовное дело после смерти подростка от ожогов

ВОЛГОГРАД, 7 июл – РИА НОВОСТИ. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство" после того, как в Ростове-на-Дону сгорел мальчик, сообщили в СУСК по региону.

По версии следствия, ночью дети неосторожно обращалась с легковоспламеняющейся жидкостью, в результате чего подросток получил термический ожог и был госпитализирован, но впоследствии скончался в больнице.