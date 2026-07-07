В Ростове-на-Дону возбудили уголовное дело после смерти подростка от ожогов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Ростове-на-Дону мальчик получил термические ожоги и впоследствии умер в больнице.
- После гибели ребенка следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Убийство".
ВОЛГОГРАД, 7 июл – РИА НОВОСТИ. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство" после того, как в Ростове-на-Дону сгорел мальчик, сообщили в СУСК по региону.
По версии следствия, ночью дети неосторожно обращалась с легковоспламеняющейся жидкостью, в результате чего подросток получил термический ожог и был госпитализирован, но впоследствии скончался в больнице.
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"Следственным отделом по Первомайскому району города Ростова-на-Дону следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 105 УК РФ (Убийство – ред.), по факту смерти <...> мальчика", - говорится в сообщении ведомства в канале на платформе "Макс".