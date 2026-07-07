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В Дагестане при пожаре погибли двое детей - РИА Новости, 07.07.2026
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15:28 07.07.2026
В Дагестане при пожаре погибли двое детей

В Дагестане при пожаре в частном доме погибли двое детей

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС России
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Сотрудник МЧС России. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В селе Муцалаул Хасавюртовского района Дагестана произошел пожар в частном доме.
  • В ходе тушения пожара обнаружены тела двух детей, рожденных в 2019 и 2021 годах.
МАХАЧКАЛА, 7 июл - РИА Новости. Двое детей погибли при пожаре в частном доме в Хасавюртовском районе Дагестана, сообщили в главном уравнении МЧС России по республике.
"В 13.24 в оперативную дежурную смену… поступило сообщение о пожаре в селе Муцалаул Хасавюртовского района. В ходе тушения возгорания спасатели обнаружили тела двух детей 2019 и 2021 годов рождения", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что одноэтажный дом был полностью охвачен огнем. В 14.55 пожар ликвидировали. На месте работают дознаватели МЧС России.
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ПроисшествияХасавюртовский районРоссияРеспублика ДагестанМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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