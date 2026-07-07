Футболист ПАОКа Чалов перенес операцию из-за травмы мениска

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российский футболист Федор Чалов получил травму мениска в товарищеском матче.
- Операция по поводу травмы прошла успешно в Лондоне.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Выступающий за греческий клуб ПАОК российский футболист Федор Чалов перенес операцию из-за полученной в товарищеском матче травмы мениска.
"Наверное, нужно пояснить, что случилось. Первая неделя сборов прошла в Салониках, вторая - в Голландии. Подготовка шла по плану, но в товарищеской игре случилась травма мениска. Сегодня прошла операция в Лондоне, как сказал врач, успешно, а значит, буду восстанавливаться и готовиться к сезону уже индивидуально", - написал Чалов в своем Telegram-канале.
Чалову 28 лет, он перешел в греческий ПАОК летом 2024 года. Не сумев закрепиться в составе, вторую часть прошлого сезона нападающий провел на правах аренды в турецком "Кайсериспоре", который вылетел из высшего дивизиона чемпионата страны. По завершении аренды Чалов вернулся в расположение команды из Салоников.