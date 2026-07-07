Футболист ПАОКа Чалов перенес операцию из-за травмы мениска

Чалову 28 лет, он перешел в греческий ПАОК летом 2024 года. Не сумев закрепиться в составе, вторую часть прошлого сезона нападающий провел на правах аренды в турецком "Кайсериспоре", который вылетел из высшего дивизиона чемпионата страны. По завершении аренды Чалов вернулся в расположение команды из Салоников.