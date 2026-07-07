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Футболист ПАОКа Чалов перенес операцию из-за травмы мениска - РИА Новости Спорт, 07.07.2026
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18:09 07.07.2026
Футболист ПАОКа Чалов перенес операцию из-за травмы мениска

Федор Чалов перенес операцию из-за травмы мениска

© Фотография из соцсетейФедор Чалов
Федор Чалов - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© Фотография из соцсетей
Федор Чалов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российский футболист Федор Чалов получил травму мениска в товарищеском матче.
  • Операция по поводу травмы прошла успешно в Лондоне.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Выступающий за греческий клуб ПАОК российский футболист Федор Чалов перенес операцию из-за полученной в товарищеском матче травмы мениска.
"Наверное, нужно пояснить, что случилось. Первая неделя сборов прошла в Салониках, вторая - в Голландии. Подготовка шла по плану, но в товарищеской игре случилась травма мениска. Сегодня прошла операция в Лондоне, как сказал врач, успешно, а значит, буду восстанавливаться и готовиться к сезону уже индивидуально", - написал Чалов в своем Telegram-канале.
Чалову 28 лет, он перешел в греческий ПАОК летом 2024 года. Не сумев закрепиться в составе, вторую часть прошлого сезона нападающий провел на правах аренды в турецком "Кайсериспоре", который вылетел из высшего дивизиона чемпионата страны. По завершении аренды Чалов вернулся в расположение команды из Салоников.
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