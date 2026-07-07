Ковентри: CAS займется вопросами возможных вмешательств Трампа в дела ОИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Специальная панель Спортивного арбитражного суда (CAS) будет заниматься юридическими вопросами в случае вмешательства в дела Олимпийских игр в Лос-Анджелесе президента США Дональда Трампа.
- Дисциплинарный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) приостановил действие красной карточки игрока сборной США Фоларина Балогана с испытательным сроком в год.
- Глава МОК Кирсти Ковентри подтвердила осведомленность о ситуации с красной карточкой Балогана и последующими действиями.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Специальная панель Спортивного арбитражного суда (CAS) будет заниматься юридическими вопросами в случае вмешательства в дела Олимпийских игр в Лос-Анджелесе президента США Дональда Трампа, сообщила глава Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри.
Дисциплинарный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) 5 июля приостановил действие полученной на чемпионате мира красной карточки игрока сборной США Фоларина Балогана с испытательным сроком в год. Позднее Трамп заявил, что обращался в ФИФА после удаления нападающего, а также поблагодарил организацию за исправление "огромной несправедливости". Несмотря на претензии бельгийской стороны, Балоган принял участие в матче со сборной Бельгии, которая победила американцев в 1/8 финала со счетом 4:1.
"Да, конечно, мы в курсе того, что случилось на чемпионате мира с красной карточкой и последующими действиями. У нас есть специальная панель CAS, которая может решать юридические вопросы в подобных ситуациях во время Олимпийских игр", - сказала Ковентри на пресс-конференции.