Ковентри: CAS займется вопросами возможных вмешательств Трампа в дела ОИ

"Да, конечно, мы в курсе того, что случилось на чемпионате мира с красной карточкой и последующими действиями. У нас есть специальная панель CAS, которая может решать юридические вопросы в подобных ситуациях во время Олимпийских игр", - сказала Ковентри на пресс-конференции.