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Ковентри: CAS займется вопросами возможных вмешательств Трампа в дела ОИ - РИА Новости Спорт, 07.07.2026
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19:50 07.07.2026
Ковентри: CAS займется вопросами возможных вмешательств Трампа в дела ОИ

Ковентри: CAS займется вопросами в случае вмешательства Трампа в дела ОИ

© REUTERS / Evelyn HocksteinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© REUTERS / Evelyn Hockstein
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Специальная панель Спортивного арбитражного суда (CAS) будет заниматься юридическими вопросами в случае вмешательства в дела Олимпийских игр в Лос-Анджелесе президента США Дональда Трампа.
  • Дисциплинарный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) приостановил действие красной карточки игрока сборной США Фоларина Балогана с испытательным сроком в год.
  • Глава МОК Кирсти Ковентри подтвердила осведомленность о ситуации с красной карточкой Балогана и последующими действиями.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Специальная панель Спортивного арбитражного суда (CAS) будет заниматься юридическими вопросами в случае вмешательства в дела Олимпийских игр в Лос-Анджелесе президента США Дональда Трампа, сообщила глава Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри.
Дисциплинарный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) 5 июля приостановил действие полученной на чемпионате мира красной карточки игрока сборной США Фоларина Балогана с испытательным сроком в год. Позднее Трамп заявил, что обращался в ФИФА после удаления нападающего, а также поблагодарил организацию за исправление "огромной несправедливости". Несмотря на претензии бельгийской стороны, Балоган принял участие в матче со сборной Бельгии, которая победила американцев в 1/8 финала со счетом 4:1.
"Да, конечно, мы в курсе того, что случилось на чемпионате мира с красной карточкой и последующими действиями. У нас есть специальная панель CAS, которая может решать юридические вопросы в подобных ситуациях во время Олимпийских игр", - сказала Ковентри на пресс-конференции.
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СШАДональд ТрампСпортивный арбитражный суд (CAS)Международная федерация футбола (ФИФА)Международный олимпийский комитет (МОК)Кирсти КовентриФоларин Балоган
 
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