Быков прокомментировал снятие санкций с российских спортсменов

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков в разговоре с РИА Новости назвал радостным событием решение Международного олимпийского комитета (МОК) снять санкции с российских спортсменов, которые теперь смогут продемонстрировать свое мастерство на международных соревнованиях.

"Будем надеяться на то, что наших хоккеистов как можно скорее допустят до участия в международных соревнованиях", - добавил он.