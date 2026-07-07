Быков прокомментировал снятие санкций с российских спортсменов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Международный олимпийский комитет (МОК) отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов.
- Бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков назвал радостным событием решение МОК снять санкции с российских спортсменов.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков в разговоре с РИА Новости назвал радостным событием решение Международного олимпийского комитета (МОК) снять санкции с российских спортсменов, которые теперь смогут продемонстрировать свое мастерство на международных соревнованиях.
Во вторник МОК отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов.
"Можно только порадоваться за наших спортсменов, которые смогут принять участие в международных соревнованиях и показать свое мастерство, а наши зрители смогут оказать поддержку ребятам и поболеть за них", - сказал Быков.
"Будем надеяться на то, что наших хоккеистов как можно скорее допустят до участия в международных соревнованиях", - добавил он.