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Быков прокомментировал снятие санкций с российских спортсменов - РИА Новости Спорт, 07.07.2026
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19:48 07.07.2026
Быков прокомментировал снятие санкций с российских спортсменов

Быков: российские спортсмены покажут мастерство на международных соревнованиях

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкВячеслав Быков
Вячеслав Быков - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Международный олимпийский комитет (МОК) отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов.
  • Бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков назвал радостным событием решение МОК снять санкции с российских спортсменов.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков в разговоре с РИА Новости назвал радостным событием решение Международного олимпийского комитета (МОК) снять санкции с российских спортсменов, которые теперь смогут продемонстрировать свое мастерство на международных соревнованиях.
Во вторник МОК отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов.
"Можно только порадоваться за наших спортсменов, которые смогут принять участие в международных соревнованиях и показать свое мастерство, а наши зрители смогут оказать поддержку ребятам и поболеть за них", - сказал Быков.
"Будем надеяться на то, что наших хоккеистов как можно скорее допустят до участия в международных соревнованиях", - добавил он.
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СпортВячеслав БыковМеждународный олимпийский комитет (МОК)
 
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