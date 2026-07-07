"Бруклин" обыграл "Голден Стейт" в Летней лиге НБА, Демин набрал 23 очка

Краткий пересказ от РИА ИИ
- «Бруклин Нетс» победил «Голден Стэйт Уорриорз» в матче Летней лиги НБА со счетом 100:79.
- Самым результативным игроком матча стал российский защитник «Бруклина» Егор Демин, набравший 23 очка.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. "Бруклин Нетс" одержал победу над "Голден Стэйт Уорриорз" в матче Летней лиги Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Сакраменто завершилась со счетом 100:79 (24:28, 32:18, 15:16, 29:17) в пользу "Бруклина". Самым результативным игроком матча стал российский защитник победившей команды Егор Демин, который набрал 23 очка. У "Голден Стэйт" больше всех баллов заработали Ар Джей Нембард (14) и Камерон Тайсон (14).
В другом матче Летней лиги НБА "Сакраменто Кингз" обыграл "Милуоки Бакс" со счетом 95:89 (28:22, 27:26, 19:18, 21:23). Российский центровой из "Сакраменто" Виктор Лахин набрал 7 очков.
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