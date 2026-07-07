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"Бруклин" обыграл "Голден Стейт" в Летней лиге НБА, Демин набрал 23 очка - РИА Новости Спорт, 07.07.2026
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Баскетбол
 
08:43 07.07.2026 (обновлено: 08:47 07.07.2026)
"Бруклин" обыграл "Голден Стейт" в Летней лиге НБА, Демин набрал 23 очка

"Бруклин" победил "Голден Стэйт" в Летней лиге НБА благодаря 23 очкам Демина

© Фото : Пресс-служба "Бруклин Нетс"Российский баскетболист "Бруклин Нетс" Егор Демин
Российский баскетболист Бруклин Нетс Егор Демин - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© Фото : Пресс-служба "Бруклин Нетс"
Российский баскетболист "Бруклин Нетс" Егор Демин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • «Бруклин Нетс» победил «Голден Стэйт Уорриорз» в матче Летней лиги НБА со счетом 100:79.
  • Самым результативным игроком матча стал российский защитник «Бруклина» Егор Демин, набравший 23 очка.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. "Бруклин Нетс" одержал победу над "Голден Стэйт Уорриорз" в матче Летней лиги Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Сакраменто завершилась со счетом 100:79 (24:28, 32:18, 15:16, 29:17) в пользу "Бруклина". Самым результативным игроком матча стал российский защитник победившей команды Егор Демин, который набрал 23 очка. У "Голден Стэйт" больше всех баллов заработали Ар Джей Нембард (14) и Камерон Тайсон (14).
В другом матче Летней лиги НБА "Сакраменто Кингз" обыграл "Милуоки Бакс" со счетом 95:89 (28:22, 27:26, 19:18, 21:23). Российский центровой из "Сакраменто" Виктор Лахин набрал 7 очков.
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БаскетболСпортСакраментоЕгор ДеминБруклин НетсГолден Стэйт УорриорзСакраменто КингзНБА
 
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