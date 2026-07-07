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Болельщики сборной США бросали бутылки из-за разгрома команды на ЧМ - РИА Новости Спорт, 07.07.2026
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05:24 07.07.2026
Болельщики сборной США бросали бутылки из-за разгрома команды на ЧМ

РИА Новости: болельщики сборной США были разочарованы разгромом команды на ЧМ

© FOX SoccerБолельщик сборной США
Болельщик сборной США - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© FOX Soccer
Болельщик сборной США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 7 июл - РИА Новости. Болельщики в фан-зоне в Вашингтоне бросали бутылки и свистели в негодовании после разгромного поражения сборной США на матче 1/8 финала чемпионата мира против команды Бельгии, передает корреспондент РИА Новости.
Болельщики собрались в фан-зоне, несмотря на пасмурную погоду и периодические осадки в городе. Четвертый гол бельгийцев, оформленный в добавленное время, окончательно расстроил собравшихся, в воздух полетели бутылки, задние ряды начали расходиться, некоторые стали проявлять агрессию.
Печальные болельщики в первых рядах дожидались свистка с пустыми лицами и опустив глаза. После завершения матча они стояли в оцепенении, облокотившись на забор, отделяющий фан-зону от экрана. Звук в это время выключили и собравшихся попросили покинуть площадку.
Сборная Бельгии обыграла команду США в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу, который проходит в Соединенных Штатах, Канаде и Мексике.
Встреча прошла в Сиэтле и завершилась со счетом 4:1 в пользу бельгийцев. У победителей дубль оформил Шарль де Кетеларе (9-я, 33-я минуты), по мячу забили Ханс Ванакен (57) и Ромелу Лукаку (90+3). У американцев гол на счету Малика Тилльмана (31).
Эпизод матча ЧМ-2026 США - Бельгия - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
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