Болельщики сборной США бросали бутылки из-за разгрома команды на ЧМ

ВАШИНГТОН, 7 июл - РИА Новости. Болельщики в фан-зоне в Вашингтоне бросали бутылки и свистели в негодовании после разгромного поражения сборной США на матче 1/8 финала чемпионата мира против команды Бельгии, передает корреспондент РИА Новости.

Болельщики собрались в фан-зоне, несмотря на пасмурную погоду и периодические осадки в городе. Четвертый гол бельгийцев, оформленный в добавленное время, окончательно расстроил собравшихся, в воздух полетели бутылки, задние ряды начали расходиться, некоторые стали проявлять агрессию.

Печальные болельщики в первых рядах дожидались свистка с пустыми лицами и опустив глаза. После завершения матча они стояли в оцепенении, облокотившись на забор, отделяющий фан-зону от экрана. Звук в это время выключили и собравшихся попросили покинуть площадку.

Сборная Бельгии обыграла команду США в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу, который проходит в Соединенных Штатах, Канаде и Мексике.