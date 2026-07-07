Болельщики сборной США бросали бутылки из-за разгрома команды на ЧМ

ВАШИНГТОН, 7 июл - РИА Новости. Болельщики в фан-зоне в Вашингтоне бросали бутылки и свистели в негодовании после разгромного поражения сборной США на матче 1/8 финала чемпионата мира против команды Бельгии, передает корреспондент РИА Новости.
Болельщики собрались в фан-зоне, несмотря на пасмурную погоду и периодические осадки в городе. Четвертый гол бельгийцев, оформленный в добавленное время, окончательно расстроил собравшихся, в воздух полетели бутылки, задние ряды начали расходиться, некоторые стали проявлять агрессию.
Печальные болельщики в первых рядах дожидались свистка с пустыми лицами и опустив глаза. После завершения матча они стояли в оцепенении, облокотившись на забор, отделяющий фан-зону от экрана. Звук в это время выключили и собравшихся попросили покинуть площадку.
Встреча прошла в Сиэтле и завершилась со счетом 4:1 в пользу бельгийцев. У победителей дубль оформил Шарль де Кетеларе (9-я, 33-я минуты), по мячу забили Ханс Ванакен (57) и Ромелу Лукаку (90+3). У американцев гол на счету Малика Тилльмана (31).