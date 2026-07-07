Автора дубля де Кетеларе признали лучшим игроком матча Бельгии и США

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Полузащитник сборной Бельгии Шарль де Кетеларе признан лучшим игроком матча 1/8 финала чемпионата мира против команды США.
- Шарль де Кетеларе оформил дубль в матче против команды США, забив голы на 9-й и 33-й минутах.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Полузащитник сборной Бельгии Шарль де Кетеларе признан лучшим игроком матча 1/8 финала чемпионата мира против команды США, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
Де Кетеларе 25 лет, он выступает за итальянский клуб "Аталанта". В активе спортсмена 34 матча и 8 голов за сборную Бельгии.
В 1/4 финала текущего турнира бельгийцы 10 июля сыграют с действующими чемпионами Европы испанцами. Чемпионат мира завершится 19 июля.