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Автора дубля де Кетеларе признали лучшим игроком матча Бельгии и США - РИА Новости Спорт, 07.07.2026
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07:45 07.07.2026 (обновлено: 07:46 07.07.2026)
Автора дубля де Кетеларе признали лучшим игроком матча Бельгии и США

Автора дубля бельгийца де Кетеларе признали лучшим игроком матча ЧМ против США

© Фото : Соцсети сборной Бельгии по футболуПолузащитник сборной Бельгии по футболу Шарль де Кетеларе
Полузащитник сборной Бельгии по футболу Шарль де Кетеларе - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© Фото : Соцсети сборной Бельгии по футболу
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Полузащитник сборной Бельгии Шарль де Кетеларе признан лучшим игроком матча 1/8 финала чемпионата мира против команды США.
  • Шарль де Кетеларе оформил дубль в матче против команды США, забив голы на 9-й и 33-й минутах.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Полузащитник сборной Бельгии Шарль де Кетеларе признан лучшим игроком матча 1/8 финала чемпионата мира против команды США, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
В ночь на вторник сборная Бельгии в Сиэтле обыграла команду США со счетом 4:1. Де Кетеларе вышел в стартовом составе и оформил дубль (9-я и 33-я минуты).
Де Кетеларе 25 лет, он выступает за итальянский клуб "Аталанта". В активе спортсмена 34 матча и 8 голов за сборную Бельгии.
В 1/4 финала текущего турнира бельгийцы 10 июля сыграют с действующими чемпионами Европы испанцами. Чемпионат мира завершится 19 июля.
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ФутболСпортШарль Де КетелареАталантаМеждународная федерация футбола (ФИФА)ЧМ по футболу 2026
 
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