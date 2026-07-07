© Фото : Соцсети сборной Бельгии по футболу Полузащитник сборной Бельгии по футболу Шарль де Кетеларе

Краткий пересказ от РИА ИИ Полузащитник сборной Бельгии Шарль де Кетеларе признан лучшим игроком матча 1/8 финала чемпионата мира против команды США.

Шарль де Кетеларе оформил дубль в матче против команды США, забив голы на 9-й и 33-й минутах.

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Полузащитник сборной Бельгии Шарль де Кетеларе признан лучшим игроком матча 1/8 финала чемпионата мира против команды США, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).

В ночь на вторник сборная Бельгии Сиэтле обыграла команду США со счетом 4:1. Де Кетеларе вышел в стартовом составе и оформил дубль (9-я и 33-я минуты).

Де Кетеларе 25 лет, он выступает за итальянский клуб "Аталанта". В активе спортсмена 34 матча и 8 голов за сборную Бельгии.