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"Балтика" разгромила "Тиквеш" в товарищеском матче - РИА Новости Спорт, 07.07.2026
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Футбол
 
20:37 07.07.2026
"Балтика" разгромила "Тиквеш" в товарищеском матче

Футболисты "Балтики" разгромили "Тиквеш" в товарищеском матче

© Фото : Соцсети "Балтики"Футболисты "Балтики"
Футболисты Балтики - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© Фото : Соцсети "Балтики"
Футболисты "Балтики". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Калининградский футбольный клуб «Балтика» обыграл северомакедонский клуб «Тиквеш» со счетом 5:0 в рамках тренировочного сбора в Турции.
  • Первый тур нового сезона РПЛ «Балтика» начнет с выездного матча против ЦСКА 24 июля.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Калининградский футбольный клуб "Балтика" обыграл северомакедонский "Тиквеш" в рамках тренировочного сбора в турецкой Ыспарте.
Встреча завершилась со счетом 5:0 в пользу российского клуба. Мячи забили Натан Гассама (5-я минута), Владислав Поспелов (12), Чинонсо Оффор (49, с пенальти), Константин Шильцов (70) и Илья Петров (81).
"Балтика" откроет новый сезон Российской премьер-лиги (РПЛ), в первом туре команда Андрея Талалаева сыграет на выезде с ЦСКА 24 июля.
В другом матче дня воронежский "Факел" победил "Ростов" (3:1).
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