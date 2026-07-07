"Балтика" разгромила "Тиквеш" в товарищеском матче

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Калининградский футбольный клуб «Балтика» обыграл северомакедонский клуб «Тиквеш» со счетом 5:0 в рамках тренировочного сбора в Турции.
- Первый тур нового сезона РПЛ «Балтика» начнет с выездного матча против ЦСКА 24 июля.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Калининградский футбольный клуб "Балтика" обыграл северомакедонский "Тиквеш" в рамках тренировочного сбора в турецкой Ыспарте.
Встреча завершилась со счетом 5:0 в пользу российского клуба. Мячи забили Натан Гассама (5-я минута), Владислав Поспелов (12), Чинонсо Оффор (49, с пенальти), Константин Шильцов (70) и Илья Петров (81).
"Балтика" откроет новый сезон Российской премьер-лиги (РПЛ), в первом туре команда Андрея Талалаева сыграет на выезде с ЦСКА 24 июля.
В другом матче дня воронежский "Факел" победил "Ростов" (3:1).