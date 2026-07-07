Шесть голов Никитина помогли "Балтике" разгромить турецкий "Ыспартаспор"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Калининградская "Балтика" одержала победу над турецким "Ыспартаспором" в товарищеском матче со счетом 11:0.
- Из-за высокой температуры в месте проведения было принято решение закончить матч на 70-й минуте.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Калининградская "Балтика" одержала крупную победу над турецким "Ыспартаспором" в товарищеском матче.
Встреча в турецком городе Ыспарта завершилась со счетом 11:0 в пользу "Балтики". Шестью голами отметился Дмитрий Никитин (16, 41, 46, 63, 67 и 68-я минуты), дубли оформили Фахда Муфи (1,53) и Иван Беликов (38, 51), мяч также забил Тентон Йенне (34).
Как сообщила "Балтика" в своем Telegram-канале, из-за высокой температуры в месте проведения было принято решение закончить матч на 70-й минуте.
Позднее во вторник футболисты калининградской команды сыграют с турецким клубом "Тиквеш".
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