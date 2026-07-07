Рейтинг@Mail.ru
Шесть голов Никитина помогли "Балтике" разгромить турецкий "Ыспартаспор" - РИА Новости Спорт, 07.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Поле на Большой спортивной арене Лужники - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
13:16 07.07.2026
Шесть голов Никитина помогли "Балтике" разгромить турецкий "Ыспартаспор"

"Балтика" одержала крупную победу над "Ыспартаспором" в товарищеском матче

© Фото : Соцсети "Балтики"Футболисты "Балтики"
Футболисты Балтики - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© Фото : Соцсети "Балтики"
Футболисты "Балтики". Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Калининградская "Балтика" одержала победу над турецким "Ыспартаспором" в товарищеском матче со счетом 11:0.
  • Из-за высокой температуры в месте проведения было принято решение закончить матч на 70-й минуте.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Калининградская "Балтика" одержала крупную победу над турецким "Ыспартаспором" в товарищеском матче.
Встреча в турецком городе Ыспарта завершилась со счетом 11:0 в пользу "Балтики". Шестью голами отметился Дмитрий Никитин (16, 41, 46, 63, 67 и 68-я минуты), дубли оформили Фахда Муфи (1,53) и Иван Беликов (38, 51), мяч также забил Тентон Йенне (34).
Как сообщила "Балтика" в своем Telegram-канале, из-за высокой температуры в месте проведения было принято решение закончить матч на 70-й минуте.
Позднее во вторник футболисты калининградской команды сыграют с турецким клубом "Тиквеш".
Футбол. РПЛ. Динамо (Москва) - Балтика (Калининград) - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
"Балтика" разгромила "Волгу" в товарищеском матче
26 июня, 13:48
 
ФутболДмитрий НикитинФахд МуфиИван БеликовБалтикаСпорт
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Аргентина
    Египет
    3
    2
  • Футбол
    Закончен (П)
    Швейцария
    Колумбия
    1
    0
  • Теннис
    Завершен
    Я. Синнер
    Я. Штруфф
    776
    563
  • Теннис
    Завершен
    Ф. Оже-Альяссим
    Н. Джокович
    66376
    73667
  • Футбол
    08.07 19:30
    Спартак Москва
    Рубин
  • Футбол
    09.07 23:00
    Франция
    Марокко
  • Футбол
    10.07 22:00
    Испания
    Бельгия
  • Футбол
    12.07 00:00
    Норвегия
    Англия
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала