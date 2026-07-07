Рейтинг@Mail.ru
Балоган впервые прокомментировал скандал с ФИФА - РИА Новости Спорт, 07.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Поле на Большой спортивной арене Лужники - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
09:21 07.07.2026
Балоган впервые прокомментировал скандал с ФИФА

Балоган заявил, что не принимал участия в процессе ФИФА по дисквалификации

© AP Photo / Jayne Kamin-OnceaНападающий сборной США Фоларин Балоган празднует гол в матче первого тура Чемпионата Мира по футболу
Нападающий сборной США Фоларин Балоган празднует гол в матче первого тура Чемпионата Мира по футболу - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© AP Photo / Jayne Kamin-Oncea
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Нападающий сборной США Фоларин Балоган заявил, что не принимал участия в решении вопроса о приостановлении своей дисквалификации на матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу против команды Бельгии.
  • Сборная Бельгии обыграла команду США со счетом 4:1 в матче 1/8 финала чемпионата мира.
  • Дисциплинарный комитет ФИФА приостановил действие красной карточки Балогана с испытательным сроком на один год.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Нападающий сборной США Фоларин Балоган заявил, что не принимал участия при решении вопроса о приостановлении дисквалификации на матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу против команды Бельгии.
В ночь на вторник сборная Бельгии в Сиэтле обыграла команду США со счетом 4:1 в матче 1/8 финала чемпионата мира. Ранее Балоган в матче 1/16 финала против боснийцев отметился голом и получил красную карточку, он должен был пропустить игру с американцами, но вышел в стартовом составе. В воскресенье дисциплинарный комитет ФИФА приостановил действие красной карточки Балогана с испытательным сроком на один год. Позднее президент США Дональд Трамп заявил, что обращался в ФИФА после удаления нападающего, а также поблагодарил организацию за исправление "огромной несправедливости".
«
"Когда решение отменяют, это, конечно, вызывает споры. Поэтому лично меня это не очень удивило. Но, как игрок, я должен просто выходить на поле и выполнять свою работу", - приводит слова Балогана USA Today.
"Я должен уважать протокол, я не очень много знаю об этом. Как я уже говорил, я принял это решение, когда мне показали красную карточку. И я так же принял то, что мне разрешили играть. Я никак не был вовлечен в процесс, принятие решения никак не было связано лично со мной", - добавил Балоган.
Балогану 25 лет, он с 2023 года выступает за "Монако". В активе американца также десять матчей за лондонский "Арсенал", воспитанником которого он является. В составе сборной США Балоган сыграл 31 матч и забил 12 мячей.
Главный тренер Челси Маурисио Почеттино - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
Почеттино высказался о своем будущем после вылета США с домашнего ЧМ
09:08
 
ФутболСпортФоларин БалоганМонакоМеждународная федерация футбола (ФИФА)ЧМ по футболу 2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Португалия
    Испания
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    США
    Бельгия
    1
    4
  • Футбол
    07.07 19:00
    Аргентина
    Египет
  • Футбол
    07.07 23:00
    Швейцария
    Колумбия
  • Футбол
    08.07 19:30
    Спартак Москва
    Рубин
  • Футбол
    09.07 23:00
    Франция
    Марокко
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала