Краткий пересказ от РИА ИИ
- Нападающий сборной США Фоларин Балоган заявил, что не принимал участия в решении вопроса о приостановлении своей дисквалификации на матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу против команды Бельгии.
- Сборная Бельгии обыграла команду США со счетом 4:1 в матче 1/8 финала чемпионата мира.
- Дисциплинарный комитет ФИФА приостановил действие красной карточки Балогана с испытательным сроком на один год.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Нападающий сборной США Фоларин Балоган заявил, что не принимал участия при решении вопроса о приостановлении дисквалификации на матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу против команды Бельгии.
В ночь на вторник сборная Бельгии в Сиэтле обыграла команду США со счетом 4:1 в матче 1/8 финала чемпионата мира. Ранее Балоган в матче 1/16 финала против боснийцев отметился голом и получил красную карточку, он должен был пропустить игру с американцами, но вышел в стартовом составе. В воскресенье дисциплинарный комитет ФИФА приостановил действие красной карточки Балогана с испытательным сроком на один год. Позднее президент США Дональд Трамп заявил, что обращался в ФИФА после удаления нападающего, а также поблагодарил организацию за исправление "огромной несправедливости".
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"Когда решение отменяют, это, конечно, вызывает споры. Поэтому лично меня это не очень удивило. Но, как игрок, я должен просто выходить на поле и выполнять свою работу", - приводит слова Балогана USA Today.
"Я должен уважать протокол, я не очень много знаю об этом. Как я уже говорил, я принял это решение, когда мне показали красную карточку. И я так же принял то, что мне разрешили играть. Я никак не был вовлечен в процесс, принятие решения никак не было связано лично со мной", - добавил Балоган.
Балогану 25 лет, он с 2023 года выступает за "Монако". В активе американца также десять матчей за лондонский "Арсенал", воспитанником которого он является. В составе сборной США Балоган сыграл 31 матч и забил 12 мячей.