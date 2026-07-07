Балоган впервые прокомментировал скандал с ФИФА

"Когда решение отменяют, это, конечно, вызывает споры. Поэтому лично меня это не очень удивило. Но, как игрок, я должен просто выходить на поле и выполнять свою работу", - приводит слова Балогана USA Today.

"Я должен уважать протокол, я не очень много знаю об этом. Как я уже говорил, я принял это решение, когда мне показали красную карточку. И я так же принял то, что мне разрешили играть. Я никак не был вовлечен в процесс, принятие решения никак не было связано лично со мной", - добавил Балоган.