Балоган вошел в стартовый состав сборной США на матч с Бельгией

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Нападающий Фоларин Балоган вошел в стартовый состав сборной США на матч 1/8 финала чемпионата мира против команды Бельгии, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
Балоган, который отметился в матче 1/16 финала против боснийцев голом, получил красную карточку и должен был пропустить игру со сборной Бельгии. В воскресенье дисциплинарный комитет ФИФА приостановил действие красной карточки Балогана с испытательным сроком на один год. Позднее президент США Дональд Трамп заявил, что обращался в ФИФА после удаления нападающего, а также поблагодарил организацию за исправление "огромной несправедливости".
Полностью состав американцев выглядит следующим образом: Мэтт Фриз (вратарь), Сержиньо Дест, Крис Ричардс, Энтони Робинсон, Тим Рим (капитан), Алекс Фримен, Тайлер Адамс, Уэстон Маккенни, Малик Тилльман, Кристиан Пулишич, Фоларин Балоган.
У бельгийцев в запасе остались лучший бомбардир в истории национальной команды Ромелу Лукаку, а также полузащитники Кевин Де Брейне и Жереми Доку. С первых минут на поле у сборной Бельгии выйдут Тибо Куртуа (вратарь), Брэндон Мехеле, Максим Де Кейпер, Тимоти Кастань, Натан Нгой, Юри Тилеманс (капитан), Николас Раскин, Амаду Онана, Леандро Троссард, Доди Лукебакио, Шарль Де Кетеларе.
Матч США - Бельгия пройдет в Сиэтле, начало - 03:00 мск. Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.