Балоган вошел в стартовый состав сборной США на матч с Бельгией

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Нападающий Фоларин Балоган вошел в стартовый состав сборной США на матч 1/8 финала чемпионата мира против команды Бельгии, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).

Балоган , который отметился в матче 1/16 финала против боснийцев голом, получил красную карточку и должен был пропустить игру со сборной Бельгии . В воскресенье дисциплинарный комитет ФИФА приостановил действие красной карточки Балогана с испытательным сроком на один год. Позднее президент США Дональд Трамп заявил, что обращался в ФИФА после удаления нападающего, а также поблагодарил организацию за исправление "огромной несправедливости".

Полностью состав американцев выглядит следующим образом: Мэтт Фриз (вратарь), Сержиньо Дест, Крис Ричардс, Энтони Робинсон, Тим Рим (капитан), Алекс Фримен, Тайлер Адамс, Уэстон Маккенни, Малик Тилльман, Кристиан Пулишич, Фоларин Балоган.

У бельгийцев в запасе остались лучший бомбардир в истории национальной команды Ромелу Лукаку, а также полузащитники Кевин Де Брейне и Жереми Доку. С первых минут на поле у сборной Бельгии выйдут Тибо Куртуа (вратарь), Брэндон Мехеле, Максим Де Кейпер, Тимоти Кастань, Натан Нгой, Юри Тилеманс (капитан), Николас Раскин, Амаду Онана, Леандро Троссард, Доди Лукебакио, Шарль Де Кетеларе.