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Сборные Аргентины и Египта объявили составы на матч 1/8 финала ЧМ-2026 - РИА Новости Спорт, 07.07.2026
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Футбол
 
18:30 07.07.2026

Сборные Аргентины и Египта объявили составы на матч 1/8 финала ЧМ-2026

© REUTERS / JAY BIGGERSTAFFЛионель Месси
Лионель Месси - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© REUTERS / JAY BIGGERSTAFF
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МАКСДзен
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси вошел в стартовый состав сборной Аргентины на матч 1/8 финала чемпионата мира против команды Египта, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
Встреча пройдет в Атланте во вторник и начнется в 19:00 по московскому времени.
ЧМ по футболу 2026
07 июля 2026 • начало в 19:00
Завершен
Аргентина
3 : 2
Египет
79‎’‎ • Кристиан Ромеро
(Лионель Месси)
83‎’‎ • Лионель Месси
(Гонсало Монтиэль)
90‎’‎ • Энцо Фернандес
(Лаутаро Мартинес)
15‎’‎ • Яссер Ибрагим
(Марван Аттиа)
67‎’‎ • Мостафа Зико
(Хессем Хассан)
Календарь Турнирная таблица История встреч
В состав сборной Аргентины вошли: Эмилиано Мартинес (вратарь), Николас Тальяфико, Лисандро Мартинес, Кристиан Ромеро, Науэль Молина, Леандро Паредес, Родриго Де Пауль, Алексис Макаллистер, Энцо Фернандес, Хулиан Альварес, Лионель Месси (капитан).
В составе сборной Египта с первых минут выйдут: Мустафа Шубир (вратарь), Яссер Ибрагим, Мохамед Хани, Рами Рабиа, Карим Хафез, Эмам Ашур, Мустафа Зико, Моханад Лашин, Марван Аттиа, Мохамед Салах (капитан), Хайсем Хасан.
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ФутболЛионель МессиЭмилиано Мартинес (1985)Николас ТальяфикоМеждународная федерация футбола (ФИФА)ЧМ по футболу 2026АргентинаЕгипет
 
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