Сборные Аргентины и Египта объявили составы на матч 1/8 финала ЧМ-2026

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси вошел в стартовый состав сборной Аргентины на матч 1/8 финала чемпионата мира против команды Египта, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
Встреча пройдет в Атланте во вторник и начнется в 19:00 по московскому времени.
07 июля 2026 • начало в 19:00
Завершен
79’ • Кристиан Ромеро
83’ • Лионель Месси
90’ • Энцо Фернандес
15’ • Яссер Ибрагим
67’ • Мостафа Зико
В состав сборной Аргентины вошли: Эмилиано Мартинес (вратарь), Николас Тальяфико, Лисандро Мартинес, Кристиан Ромеро, Науэль Молина, Леандро Паредес, Родриго Де Пауль, Алексис Макаллистер, Энцо Фернандес, Хулиан Альварес, Лионель Месси (капитан).
В составе сборной Египта с первых минут выйдут: Мустафа Шубир (вратарь), Яссер Ибрагим, Мохамед Хани, Рами Рабиа, Карим Хафез, Эмам Ашур, Мустафа Зико, Моханад Лашин, Марван Аттиа, Мохамед Салах (капитан), Хайсем Хасан.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.