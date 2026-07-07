Сборные Аргентины и Египта объявили составы на матч 1/8 финала ЧМ-2026

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси вошел в стартовый состав сборной Аргентины на матч 1/8 финала чемпионата мира против команды Египта, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).

Встреча пройдет в Атланте во вторник и начнется в 19:00 по московскому времени.

В состав сборной Аргентины вошли: Эмилиано Мартинес (вратарь), Николас Тальяфико, Лисандро Мартинес, Кристиан Ромеро, Науэль Молина, Леандро Паредес, Родриго Де Пауль, Алексис Макаллистер, Энцо Фернандес, Хулиан Альварес, Лионель Месси (капитан).

В составе сборной Египта с первых минут выйдут: Мустафа Шубир (вратарь), Яссер Ибрагим, Мохамед Хани, Рами Рабиа, Карим Хафез, Эмам Ашур, Мустафа Зико, Моханад Лашин, Марван Аттиа, Мохамед Салах (капитан), Хайсем Хасан.