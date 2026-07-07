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Федотов посетовал на плохую форму судей на чемпионате мира - РИА Новости Спорт, 07.07.2026
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16:24 07.07.2026 (обновлено: 16:25 07.07.2026)
Федотов посетовал на плохую форму судей на чемпионате мира

Федотов: арбитры на ЧМ находятся не в лучшей физической форме

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкЖелтая карточка
Желтая карточка - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший судья всероссийской категории Игорь Федотов заявил, что арбитры на матчах чемпионата мира по футболу находятся не в лучшей физической форме.
  • Федотов отметил, что на этом чемпионате мира не самый сильный состав арбитров, и они часто полагаются на VAR при принятии решений.
  • Игорь Федотов выделил высокий уровень иорданского арбитра Адхама Махадмеха, который судил матч между сборными США и Бельгии.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Арбитры, работающие на матчах чемпионата мира по футболу, находятся не в лучшей физической форме, и жаловаться на жаркую погоду не нужно – все находятся в одинаковых условиях, заявил РИА Новости бывший судья всероссийской категории Игорь Федотов.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
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"На этом чемпионате мира у судей не лучшая физическая форма. И я не буду говорить, что жарко, потому что если там кому-то жарко, то могут дома сидеть и просить, чтобы их отправляли в Якутию или на Камчатку – там холодно, медведи ходят – вам будет хорошо. Также и игроки на поле играют в футбол в эту жару – все в одинаковых условиях. Физическая форма арбитров оставляет желать лучшего", - сказал Федотов.
"Да и в целом на этом чемпионате не самый сильный состав арбитров. Мы видим, как не могут даже самостоятельно назначить 11-метровый удар и полагаются только на VAR, хотя в большинстве своем находятся на хороших и правильных позициях, но боятся принимать решение. Вот это мне непонятно", - добавил он.
Федотов отметил высокий уровень иорданского арбитра Адхама Махадмеха, судившего матч между сборными США и Бельгии, в котором принял участие американский форвард Фоларин Балоган, удаленный в матче 1/16 финала с боснийцами. "Арбитр‑иорданец - молодец. Я слежу за ним на чемпионате мира, и это один из сильнейших судей, которые там есть. К сожалению, их немного. После всего этого скандала он отлично выдержал планку, одинаково относился к обеим командам, не прогнулся. Отработал отлично", - пояснил бывший судья.
5 июля дисциплинарный комитет ФИФА приостановил действие красной карточки Балогана с испытательным сроком на год. Позднее президент США Дональд Трамп заявил, что обращался в ФИФА после удаления нападающего, а также поблагодарил организацию за исправление "огромной несправедливости".
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