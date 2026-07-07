Федотов посетовал на плохую форму судей на чемпионате мира

Краткий пересказ от РИА ИИ Бывший судья всероссийской категории Игорь Федотов заявил, что арбитры на матчах чемпионата мира по футболу находятся не в лучшей физической форме.

Федотов отметил, что на этом чемпионате мира не самый сильный состав арбитров, и они часто полагаются на VAR при принятии решений.

Игорь Федотов выделил высокий уровень иорданского арбитра Адхама Махадмеха, который судил матч между сборными США и Бельгии.

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Арбитры, работающие на матчах чемпионата мира по футболу, находятся не в лучшей физической форме, и жаловаться на жаркую погоду не нужно – все находятся в одинаковых условиях, заявил РИА Новости бывший судья всероссийской категории Игорь Федотов.

Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США , Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.

"На этом чемпионате мира у судей не лучшая физическая форма. И я не буду говорить, что жарко, потому что если там кому-то жарко, то могут дома сидеть и просить, чтобы их отправляли в Якутию или на Камчатку – там холодно, медведи ходят – вам будет хорошо. Также и игроки на поле играют в футбол в эту жару – все в одинаковых условиях. Физическая форма арбитров оставляет желать лучшего", - сказал Федотов.

"Да и в целом на этом чемпионате не самый сильный состав арбитров. Мы видим, как не могут даже самостоятельно назначить 11-метровый удар и полагаются только на VAR, хотя в большинстве своем находятся на хороших и правильных позициях, но боятся принимать решение. Вот это мне непонятно", - добавил он.

Федотов отметил высокий уровень иорданского арбитра Адхама Махадмеха, судившего матч между сборными США и Бельгии, в котором принял участие американский форвард Фоларин Балоган, удаленный в матче 1/16 финала с боснийцами. "Арбитр‑иорданец - молодец. Я слежу за ним на чемпионате мира, и это один из сильнейших судей, которые там есть. К сожалению, их немного. После всего этого скандала он отлично выдержал планку, одинаково относился к обеим командам, не прогнулся. Отработал отлично", - пояснил бывший судья.