Краткий пересказ от РИА ИИ Парагвайский сенатор Селеста Амарилья оскорбила Килиана Мбаппе в соцсетях и потребовала от него отозвать слова в ее адрес и извиниться.

Мбаппе ответил Амарилье в социальной сети, назвав ее презренной женщиной, недостойной занимаемой должности.

Федерация футбола Франции подала заявление в прокуратуру в связи с расистскими оскорблениями в сторону Мбаппе.

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Парагвайский сенатор Селеста Амарилья потребовала от нападающего сборной Франции по футболу Килиана Мбаппе отозвать слова в ее адрес и извиниться, отметив, что в противном случае она намерена подать на него в суд за гендерное насилие.

В субботу сборная Франции обыграла команду Парагвая со счетом 1:0 в 1/8 финала чемпионата мира, Мбаппе стал автором единственного гола, реализовав пенальти. После матча Амарилья в соцсети Х назвала Мбаппе "высокомерным, уродливым и обиженным богачом", сопроводив это рядом расистских оскорблений и отметив с отрицательной стороны камерунское происхождение игрока. Позднее Мбаппе опубликовал на своей странице в соцсети Х сообщение, в котором назвал Амарилью презренной женщиной, недостойной занимаемой должности, а Федерация футбола Франции (FFF) подала заявление в прокуратуру в связи с расистскими оскорблениями в сторону Мбаппе.

"Твоя надменность и твое презрение бесили меня еще до матча. Ты сказал: "Если надо испачкать руки в дерьме, мы их испачкаем". Мы не глупые, мы прекрасно поняли, что дерьмо - это парагвайская команда, и что парагвайская команда - это все мы. Весь Парагвай молчал, включая меня. Мы проглотили это. Во время матча было видно твое высокомерное поведение, твое презрение к каждому игроку, будто они отвратительны. Мои посты были написаны на эмоциях. Однако сразу же я раскаялась, что оскорбила тебя теми же словами, которые получаю сама, потому что меня тоже презирают за то, что я метиска и латиноамериканка, нас называют грязными. Я понимаю, что это тебя задело, потому что это унизительно", - написала Амарилья.

"Теперь я требую, чтобы ты тоже взял свои слова обратно и принес мне извинения. Я тоже не потерплю твоего насилия. Ты меня не знаешь, ты понятия не имеешь, кто я, и у тебя нет права говорить, что я - презренная женщина, недостойная той должности, которую я занимаю. Кто ты такой, чтобы называть меня недостойной или презренной, когда ты даже не знаешь меня? Это чистое гендерное насилие! Политическое насилие против женщины, которая пришла к власти с голосованием своего народа. Именно из-за пола ты меня презираешь, именно из-за того, что я женщина, ты меня оскорбляешь. Извинись передо мной, прояви уважение к своему французскому гражданству и принеси извинения мне, иначе я могу подам в суд за гендерное насилие", - добавила Амарилья.