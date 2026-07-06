Начиная с февраля 2022 года западные СМИ просто потешались над заявлениями со стороны России о том, что на Украине мы ведем борьбу не с народом, а с потерявшим человеческий облик режимом.

Предметом особого глумления были выбраны нарративы о необходимости "десатанизации" Украины. В числе излюбленных цитат — слова главы Чеченской Республики Кадырова, который написал в 2022 году: "Результатом специальной операции для нас является полное уничтожение проявлений сатанизма: шайтанов, бандеровцев, нацистов. Определений для них много, но сущность всегда одна и та же. Их истинная сущность — отсутствие человечности, моральных принципов, распространение бесовщины. Поэтому для нас они — сатанисты".

Какой сатанизм, вы там в Кремле с ума посходили? На Украине демократию строят и с агрессором воюют, а вы про злых духов? Вот умора!

Последние же события на Украине показывают, что Россия была и есть абсолютно права.

На днях в рамках празднования годовщины так называемой независимости Украины Зеленский торжественно открыл бюст гетмана-предателя Мазепы в Киево-Печерской лавре (заодно анонсировал постройку памятника иуде в центре Киева) и заявил о новом проекте — Украинском национальном пантеоне, где должны быть объединены "имена всех героев, которые в разные века и эпохи боролись ради Украины, вдохновляли Украину".

Первой вдохновляющей ласточкой стали останки одного из лидеров ОУН*-УПА* Мельника, которые торжественно привезли аж из Люксембурга (где, наверное, облегченно перекрестились). Следующее вдохновение в лице костей основателя ОУН* Коновальца по плану прибудет из Нидерландов.

Если вы не поняли, кто будет составлять костяк нового Украинского пантеона, то вот цитата из пояснительной записки по проекту: "Принятие законопроекта будет способствовать восстановлению исторической справедливости, формированию национальной памяти и консолидации общества вокруг общей истории". Другой общей истории Украины у нас для вас нет.

Известных сохранившихся могил нацистских приспешников, убийц, садистов и предателей осталось не так много, поэтому киевские власти подчеркивают, что в пантеоне упор будет сделан на символических могилах — кенотафах и "других формах почтения памяти", то есть соберут отличный виртуальный зоопарк — от Мазепы, Скоропадского и Петлюры до Шухевича и Бандеры. Как написал бывший президент Украины Ющенко, "Украинский пантеон национальной славы не может быть завершен, пока наши великие сыновья остаются на чужбине".

Интересно, что Зеленский потребовал от Рады принять соответствующий закон "незамедлительно", что и было сделано (единогласно, что снимает вопросы о каких-то якобы чуть ли не оппозиционных фракциях в украинском политикуме).

На Западе данная инициатива вызвала некоторую оторопь, где начали пытаться как-то рационализировать и оправдать происходящее. Одна из версий: "Цель пантеона — консолидировать общество вокруг общей истории и провести прямую линию между антисоветскими повстанцами и нынешними украинскими солдатами, представляя их как часть одной непрерывной борьбы за независимость от Москвы, тем самым легитимизируя нынешние военные усилия и укрепляя национальную сплоченность". В Польше и вовсе решили, что все это направлено против них.

Со стороны российских спикеров, в свою очередь, были сделаны заявления о том, что "Киев пытается отвлечь внимание общественности от растущей усталости от войны, кампании по призыву и коррупционных скандалов, связанных с ближайшим окружением Зеленского".

Отвлечение внимания вполне может быть, но на самом деле все гораздо глубже — и серьезнее.

Как написал киевский Центр трансатлантического диалога (TDC), "в военное время внутренняя спайка общества является стратегическим ресурсом". Так вот: испанское издание El País не так давно отрапортовало, что эта самая спайка на Украине исчезает: "Украинское общество все больше теряет чувство внутренней сплоченности".

Это неудивительно, потому что за все время невероятной "незалежности" украинский правящий класс так и не смог предложить жителям Украины внятную позитивную повестку, кроме москаляк на гиляках и кружевных трусов. За это воевать и погибать не особо вдохновляет, а тут еще света нет, бензина нет, гробы с фронта пестрыми стайками, а киевская шайка все жирнее и наглее.

На фоне нарастающего кризиса на фронте и в тылу киевским властям кровь из носу потребовался туз в рукаве — и, как им кажется, они его нашли.

Они предложили населению полную свободу.

Не свободу в общечеловеческом смысле, а именно в смысле нечеловеческом: свободу от любых добродетелей, моральных ограничений, угрызений совести и вообще всего святого. Сам выбор "лучших сынов Украины" для пантеона прямо показывает ориентир: хочешь быть убийцей детей — будь! Хочешь быть предателем? Отлично! Хочешь осквернять христианские святыни? Милости просим! Воруй, убивай, мучай, изменяй — это теперь дорога к высшим почестям и вечной жизни в пантеоне. Да, мы — мальчиши-плохиши, но мы — самые плохие плохиши в мире, и если нет ничего другого, чем можно гордиться, то мы будем гордиться этим. Как сказал Зеленский: "Никто и никогда не будет указывать, как нам жить, как говорить, кого нам любить, кому быть благодарными и каких героев почитать". Разрушать гораздо проще, чем созидать, и тут такой шанс.

Характерно, что новый Украинский пантеон из предателей и убийц планируется соорудить в одной из главных православных святынь — Киево-Печерской лавре.

Делает ли это всех украинцев сатанистами? Всех — нет, не делает. Но очевидно одно: искусственное образование, построенное исключительно на ненависти, крови, гордыне, алчности, грехе, лжи и попрании святынь, обречено как Содом и Гоморра — даже если на его стороне будут все деньги и оружие этого мира.