Запад в ООН не выразил соболезнования по Старобельску, заявил Небензя

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Представители Запада в ООН при обсуждении террористического удара ВСУ по колледжу в Старобельске так и не выразили соболезнования родственникам погибших, рассказал РИА Новости постпред России при организации Василий Небензя.

"Как бы ты не относился к конфликту, ты вырази хотя бы соболезнования родственникам погибших. Нет, ничего не было. Никто (из представителей Запада - ред.) ничего не сказал", - рассказал он.