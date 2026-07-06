Краткий пересказ от РИА ИИ
- Представители Запада в ООН не выразили соболезнования родственникам погибших при обсуждении удара по колледжу в Старобельске.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Представители Запада в ООН при обсуждении террористического удара ВСУ по колледжу в Старобельске так и не выразили соболезнования родственникам погибших, рассказал РИА Новости постпред России при организации Василий Небензя.
"Как бы ты не относился к конфликту, ты вырази хотя бы соболезнования родственникам погибших. Нет, ничего не было. Никто (из представителей Запада - ред.) ничего не сказал", - рассказал он.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил о террористической атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По данным властей республики, погиб 21 человек, более 40 получили ранения.