СМИ: в России планируют заменить двигатели на 50 самолетах SSJ-100

Краткий пересказ от РИА ИИ Объединенная авиастроительная корпорация планирует заменить французские двигатели на российские у 50 самолетов SSJ-100.

Стоимость программы по замене двигателей оценивается в 115 миллиардов рублей.

Работы по замене двигателей планируется начать в конце 2029 года.

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в "Ростех") планирует заменить у 50 самолетов SSJ-100 французские двигатели на российские, стоимость программы оценивается в 115 миллиардов рублей, пишет газета " Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в "Ростех") планирует заменить у 50 самолетов SSJ-100 французские двигатели на российские, стоимость программы оценивается в 115 миллиардов рублей, пишет газета " Коммерсантъ " со ссылкой на источники в отрасли.

"По данным "Ъ", в ОАК ­ оценили число самолетов SSJ-100 для ремоторизации в 50 штук, то есть в треть от всего парка... Стоимость программы оценивается примерно в 115 миллиардов рублей", - говорится в статье.

Работы по замене двигателей, по данным издания, планируется начать в конце 2029 года. Параллельно с этой работой планируется продление ресурса "Суперджетов" с иностранными двигателями. Цена замены пары двигателей на одном самолете, согласно большинству источников газеты, составит 2,3 миллиарда рублей.

Финансирование половины работ по ремоторизации "Суперджетов" будет осуществляться по линии Минпромторга, а вторая половина может быть профинансирована через Минтранс РФ или с привлечением средств собственников самолетов, отмечает издание со ссылкой на источники.

ОАК подтвердила изданию, что ведет работу над определением оптимальных параметров замены двигателей SSJ-100. "Ростех" в свою очередь заявил, что наряду с проработкой вопросов ремоторизации делается все для продления ресурса французских двигателей.

РИА Новости направило запросы в Митнранс, Росавиацию, "Ростех", ОАК и Объединенную двигателестроительную корпорацию (ОДК).