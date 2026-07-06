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СМИ: в России планируют заменить двигатели на 50 самолетах SSJ-100 - РИА Новости, 06.07.2026
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08:42 06.07.2026 (обновлено: 08:57 06.07.2026)
СМИ: в России планируют заменить двигатели на 50 самолетах SSJ-100

"Ъ": замена двигателей на самолетах SSJ-100 обойдется в 115 миллиардов рублей

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкРоссийский самолет Sukhoi Superjet 100
Российский самолет Sukhoi Superjet 100 - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Российский самолет Sukhoi Superjet 100. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Объединенная авиастроительная корпорация планирует заменить французские двигатели на российские у 50 самолетов SSJ-100.
  • Стоимость программы по замене двигателей оценивается в 115 миллиардов рублей.
  • Работы по замене двигателей планируется начать в конце 2029 года.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в "Ростех") планирует заменить у 50 самолетов SSJ-100 французские двигатели на российские, стоимость программы оценивается в 115 миллиардов рублей, пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в отрасли.
"По данным "Ъ", в ОАК ­ оценили число самолетов SSJ-100 для ремоторизации в 50 штук, то есть в треть от всего парка... Стоимость программы оценивается примерно в 115 миллиардов рублей", - говорится в статье.
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Работы по замене двигателей, по данным издания, планируется начать в конце 2029 года. Параллельно с этой работой планируется продление ресурса "Суперджетов" с иностранными двигателями. Цена замены пары двигателей на одном самолете, согласно большинству источников газеты, составит 2,3 миллиарда рублей.
Финансирование половины работ по ремоторизации "Суперджетов" будет осуществляться по линии Минпромторга, а вторая половина может быть профинансирована через Минтранс РФ или с привлечением средств собственников самолетов, отмечает издание со ссылкой на источники.
ОАК подтвердила изданию, что ведет работу над определением оптимальных параметров замены двигателей SSJ-100. "Ростех" в свою очередь заявил, что наряду с проработкой вопросов ремоторизации делается все для продления ресурса французских двигателей.
РИА Новости направило запросы в Митнранс, Росавиацию, "Ростех", ОАК и Объединенную двигателестроительную корпорацию (ОДК).
Ранее в Росавиации рассказали о планах по производству новых двигателей для этого самолета.
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