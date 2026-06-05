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В России смогут производить 30 двигателей ПД-8 в год - РИА Новости, 05.06.2026
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14:12 05.06.2026
В России смогут производить 30 двигателей ПД-8 в год

Росавиация: в России смогут производить 30 двигателей ПД-8 в год

© РИА Новости / пресс-служба ОАК | Перейти в медиабанкИмпортозамещенный самолет Superjet-100 с двигателями ПД-8 на аэродроме Лётно-исследовательского института имени Громова в городе Жуковский
Импортозамещенный самолет Superjet-100 с двигателями ПД-8 на аэродроме Лётно-исследовательского института имени Громова в городе Жуковский - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / пресс-служба ОАК
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава Росавиации Ядров рассказал, что мощности завода-производителя двигателя ПД-8 составляют 30 силовых установок в год.
  • Авиадвигатель ПД-8 для самолета "Суперджет" получил сертификат типа в рамках ПМЭФ.
  • Он создан с применением новейших российских материалов и прогрессивных технологий.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Мощности завода-производителя двигателя ПД-8 составляют 30 силовых установок в год, рассказал глава Росавиации Дмитрий Ядров.
Авиадвигатель ПД-8 для самолета "Суперджет" ранее в пятницу получил сертификат типа в рамках ПМЭФ.
"Мы в рамках сертификации к серийному изготовлению двигателя будем сертифицировать ОДК "Сатурн" для того, чтобы этот двигатель производился. Мощности предварительно, по нашим оценкам, это 30 силовых установок в год", - сказал Ядров в интервью ИС "Вести" в рамках ПМЭФ.
Двухконтурный турбовентиляторный двигатель ПД-8 тягой 8 тонн для пассажирского самолета Superjet-100 и самолета-амфибии Бе-200 создан с применением новейших российских материалов и прогрессивных технологий. В работе над ним задействована широкая кооперация предприятий в контуре ОДК, активно применяется опыт создания двигателя ПД-14 для отечественных среднемагистральных самолетов.
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