В России смогут производить 30 двигателей ПД-8 в год

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава Росавиации Ядров рассказал, что мощности завода-производителя двигателя ПД-8 составляют 30 силовых установок в год.
- Авиадвигатель ПД-8 для самолета "Суперджет" получил сертификат типа в рамках ПМЭФ.
- Он создан с применением новейших российских материалов и прогрессивных технологий.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Мощности завода-производителя двигателя ПД-8 составляют 30 силовых установок в год, рассказал глава Росавиации Дмитрий Ядров.
Авиадвигатель ПД-8 для самолета "Суперджет" ранее в пятницу получил сертификат типа в рамках ПМЭФ.
"Мы в рамках сертификации к серийному изготовлению двигателя будем сертифицировать ОДК "Сатурн" для того, чтобы этот двигатель производился. Мощности предварительно, по нашим оценкам, это 30 силовых установок в год", - сказал Ядров в интервью ИС "Вести" в рамках ПМЭФ.
Двухконтурный турбовентиляторный двигатель ПД-8 тягой 8 тонн для пассажирского самолета Superjet-100 и самолета-амфибии Бе-200 создан с применением новейших российских материалов и прогрессивных технологий. В работе над ним задействована широкая кооперация предприятий в контуре ОДК, активно применяется опыт создания двигателя ПД-14 для отечественных среднемагистральных самолетов.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.