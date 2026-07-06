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WBO обязала Бивола провести титульный поединок против Смита - РИА Новости Спорт, 06.07.2026
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23:34 06.07.2026
WBO обязала Бивола провести титульный поединок против Смита

WBO обязала Бивола провести поединок с временным чемпионом Смитом

© Соцсети боксераДмитрий Бивол
Дмитрий Бивол - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© Соцсети боксера
Дмитрий Бивол. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Всемирная боксерская организация (WBO) обязала Дмитрия Бивола провести поединок с временным чемпионом британцем Каллумом Смитом.
  • Сторонам предоставили срок в 20 дней для проведения переговоров и достижения соглашения по чемпионскому поединку.
  • Титул чемпиона WBO может быть объявлен вакантным, если кто-либо из боксеров не сможет принять участие в поединке по какой-либо причине.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Всемирная боксерская организация (WBO) обязала действующего чемпиона в полутяжелом весе россиянина Дмитрия Бивола провести поединок с временным чемпионом британцем Каллумом Смитом, сообщается на странице организации в соцсети Х.
Бивол последний раз выходил на ринг 30 мая в Екатеринбурге, когда единогласным решением судей победил немца Михаэля Айферта в бою за титулы чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super) и Международной боксерской федерации (IBF) в полутяжелом весе. 4 июля у боксера была запланирована операция на локте.
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"Комитет по проведению турниров WBO, согласно регламенту о проведении боев за титул чемпиона мира, настоящим постановляет немедленно начать переговоры о проведении обязательного чемпионского боя за титул WBO в полутяжелом весе между действующим чемпионом мира Дмитрием Биволом и временным чемпионом мира Каллумом Смитом", - говорится в заявлении.
Сторонам предоставили срок в 20 дней для проведения переговоров и достижения соглашения по чемпионскому поединку. Отмечается, титул чемпиона WBO может быть объявлен вакантным, если кто-либо из боксеров не сможет принять участие в поединке по какой-либо причине, включая травму или любые другие обстоятельства.
Бивол и Смит встречались на любительском уровне в феврале 2012 года, победу одержал россиянин. На профессиональном ринге на счету 35-летнего Бивола 25 побед и одно поражение. Смиту 36 лет, в его активе 31 победа при двух поражениях.
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