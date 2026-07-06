WBO обязала Бивола провести титульный поединок против Смита

Краткий пересказ от РИА ИИ Всемирная боксерская организация (WBO) обязала Дмитрия Бивола провести поединок с временным чемпионом британцем Каллумом Смитом.

Сторонам предоставили срок в 20 дней для проведения переговоров и достижения соглашения по чемпионскому поединку.

Титул чемпиона WBO может быть объявлен вакантным, если кто-либо из боксеров не сможет принять участие в поединке по какой-либо причине.

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Всемирная боксерская организация (WBO) обязала действующего чемпиона в полутяжелом весе россиянина Дмитрия Бивола провести поединок с временным чемпионом британцем Каллумом Смитом, сообщается на странице организации в соцсети Х.

Бивол последний раз выходил на ринг 30 мая в Екатеринбурге , когда единогласным решением судей победил немца Михаэля Айферта в бою за титулы чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super) и Международной боксерской федерации (IBF) в полутяжелом весе. 4 июля у боксера была запланирована операция на локте.

"Комитет по проведению турниров WBO, согласно регламенту о проведении боев за титул чемпиона мира, настоящим постановляет немедленно начать переговоры о проведении обязательного чемпионского боя за титул WBO в полутяжелом весе между действующим чемпионом мира Дмитрием Биволом и временным чемпионом мира Каллумом Смитом", - говорится в заявлении.

Сторонам предоставили срок в 20 дней для проведения переговоров и достижения соглашения по чемпионскому поединку. Отмечается, титул чемпиона WBO может быть объявлен вакантным, если кто-либо из боксеров не сможет принять участие в поединке по какой-либо причине, включая травму или любые другие обстоятельства.