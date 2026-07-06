ВС России освободили наибольшее число населенных пунктов с начала года

Краткий пересказ от РИА ИИ За прошедшую неделю в зоне проведения специальной военной операции российскими военными освобождены 14 населенных пунктов.

Среди освобожденных населенных пунктов — Богодаровка, Александровка, Малиновка, Пискуновка, Константиновка, Василевка, Ровное, Лесное, Копани, Украинское, Шийковка, Новый Мир, Чернещина и Дружелюбовка.

Глава государства назвал полное освобождение Константиновки ключом к освобождению всей территории ДНР.

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. За прошедшую неделю ВС России освободили 14 населенных пунктов — наибольшее количество с начала 2026 года, подсчитало РИА Новости, изучив данные Минобороны.

С 29 июня по 5 июля под контроль российской армии перешли: в Днепропетровской области — Богодаровка и Александровка, в ДНР — Малиновка, Пискуновка, Константиновка и Василевка, в Запорожской области — Ровное, Лесное и Копани, в Харьковской области — Украинское, Шийковка, Новый Мир, Чернещина и Дружелюбовка.

Третьего июля начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину о полоном освобождении Константиновки. Президент назвал это событие ключом к контролю над всей территорией ДНР: оно открывает прямую дорогу к продвижению к Краматорско-Славянской агломерации — последнему оплоту киевского режима в Донбассе.

Предыдущие рекорды по количеству освобожденных населенных пунктов в зоне СВО были установлены в недели с 26 января по 1 февраля, с 27 апреля по 3 мая и с 25 по 31 мая — по 10 населенных пунктов.