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На Волге столкнулись три грузовых теплохода - РИА Новости, 06.07.2026
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13:16 06.07.2026 (обновлено: 13:39 06.07.2026)
На Волге столкнулись три грузовых теплохода

На Волге вблизи Городца столкнулись три грузовых теплохода

© Фото : Приволжская транспортная прокуратура/TelegramНа месте столкновения грузовых теплоходов на Волге вблизи Городца в Нижегородской области
На месте столкновения грузовых теплоходов на Волге вблизи Городца в Нижегородской области - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© Фото : Приволжская транспортная прокуратура/Telegram
На месте столкновения грузовых теплоходов на Волге вблизи Городца в Нижегородской области
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Теплоход "Мидволга-2" столкнулся с теплоходами "Балтфлот-2" и "Балтфлот-6" при постановке на рейд вблизи Городца на Волге.
  • В результате столкновения суда получили вмятины на корпусах, пострадавших нет, разлива нефтепродуктов не допущено, Нижегородская транспортная прокуратура проводит проверку.
КАЗАНЬ, 6 июл – РИА Новости. Три грузовых теплохода столкнулись на Волге вблизи Городца в Нижегородской области при постановке на рейд, никто не пострадал, проводится проверка, сообщает Приволжская транспортная прокуратура.
"По предварительным данным, 5 июля в дневное время на реке Волге теплоход "Мидволга-2" при постановке на рейд вблизи Городца допустил столкновение с теплоходами "Балтфлот-2" и "Балтфлот-6", - говорится в сообщении.
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По информации надзорного ведомства, в результате столкновения суда получили вмятины на корпусах.
Пострадавших нет, разлива нефтепродуктов не допущено.
Нижегородская транспортная прокуратура проводит проверку обстоятельств и причин происшествия, при наличии оснований будут приняты меры реагирования.
Согласно данным портала Vesselfinder, нефтеналивной танкер "Мидволга-2" построен в 2014 году, портом приписки грузового судна является порт Санкт-Петербург. Танкеры "Балтфлот-2" и "Балтфлот-6" построены на "Окской судоверфи" в 2015 и 2016 годах соответственно. Портом приписки обоих судов также числится Санкт-Петербург.
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