На Волге столкнулись три грузовых теплохода

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Теплоход "Мидволга-2" столкнулся с теплоходами "Балтфлот-2" и "Балтфлот-6" при постановке на рейд вблизи Городца на Волге.
- В результате столкновения суда получили вмятины на корпусах, пострадавших нет, разлива нефтепродуктов не допущено, Нижегородская транспортная прокуратура проводит проверку.
КАЗАНЬ, 6 июл – РИА Новости. Три грузовых теплохода столкнулись на Волге вблизи Городца в Нижегородской области при постановке на рейд, никто не пострадал, проводится проверка, сообщает Приволжская транспортная прокуратура.
"По предварительным данным, 5 июля в дневное время на реке Волге теплоход "Мидволга-2" при постановке на рейд вблизи Городца допустил столкновение с теплоходами "Балтфлот-2" и "Балтфлот-6", - говорится в сообщении.
В Ростовской области столкнулись два теплохода
9 ноября 2025, 06:41
По информации надзорного ведомства, в результате столкновения суда получили вмятины на корпусах.
Пострадавших нет, разлива нефтепродуктов не допущено.
Нижегородская транспортная прокуратура проводит проверку обстоятельств и причин происшествия, при наличии оснований будут приняты меры реагирования.
Согласно данным портала Vesselfinder, нефтеналивной танкер "Мидволга-2" построен в 2014 году, портом приписки грузового судна является порт Санкт-Петербург. Танкеры "Балтфлот-2" и "Балтфлот-6" построены на "Окской судоверфи" в 2015 и 2016 годах соответственно. Портом приписки обоих судов также числится Санкт-Петербург.