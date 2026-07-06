В Приамурье бешеная крыса укусила ребенка

Краткий пересказ от РИА ИИ В двух селах Приамурья ввели карантин по бешенству из-за больной лисицы и крысы.

В селе Малая Сазанка ребенок был укушен крысой, у которой впоследствии было обнаружено бешенство.

В районе села Волково у павшей дикой лисицы также диагностировали бешенство.

БЛАГОВЕЩЕНСК, 6 июл – РИА Новости. Карантин по бешенству ввели в двух селах Приамурья из-за больной лисицы и крысы, укусившей ребенка, сообщает управление ветеринарии по Амурской области.

"Два новых случая бешенства выявлено в Приамурье. Карантин введен в селах Малая Сазанка Свободненского округа и Волково Благовещенского округа", – говорится в сообщении.

В Малой Сазанке заболевание обнаружили у грызуна, которого поймал ребенок во время травли крыс на подворье.

"Одну из пришедших на приманку крыс поймал ребенок. Однако, игра не задалась — животное укусило юного амурчанина, а через некоторое время погибла… При проведении лабораторных исследований у крысы было обнаружено бешенство", - уточнили в управлении.

Пострадавший получает курс профилактических прививок.

Второй очаг зафиксирован в районе села Волково. Инспектор управления по охране животного мира обнаружил там павшую дикую лисицу, у которой также диагностировали опасное заболевание, добавили в ведомстве.