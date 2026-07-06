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В Приамурье бешеная крыса укусила ребенка - РИА Новости, 06.07.2026
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05:32 06.07.2026 (обновлено: 12:34 06.07.2026)
В Приамурье бешеная крыса укусила ребенка

В Приамурье бешеная крыса укусила ребенка, введен карантин

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В двух селах Приамурья ввели карантин по бешенству из-за больной лисицы и крысы.
  • В селе Малая Сазанка ребенок был укушен крысой, у которой впоследствии было обнаружено бешенство.
  • В районе села Волково у павшей дикой лисицы также диагностировали бешенство.
БЛАГОВЕЩЕНСК, 6 июл – РИА Новости. Карантин по бешенству ввели в двух селах Приамурья из-за больной лисицы и крысы, укусившей ребенка, сообщает управление ветеринарии по Амурской области.
"Два новых случая бешенства выявлено в Приамурье. Карантин введен в селах Малая Сазанка Свободненского округа и Волково Благовещенского округа", – говорится в сообщении.
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В Малой Сазанке заболевание обнаружили у грызуна, которого поймал ребенок во время травли крыс на подворье.
"Одну из пришедших на приманку крыс поймал ребенок. Однако, игра не задалась — животное укусило юного амурчанина, а через некоторое время погибла… При проведении лабораторных исследований у крысы было обнаружено бешенство", - уточнили в управлении.
Пострадавший получает курс профилактических прививок.
Второй очаг зафиксирован в районе села Волково. Инспектор управления по охране животного мира обнаружил там павшую дикую лисицу, у которой также диагностировали опасное заболевание, добавили в ведомстве.
В обоих населенных пунктах проводятся дезинфекционные мероприятия, домашние животные проходят внеплановую вакцинацию. Ранее в этом году бешенство уже выявляли в селах Благовещенского и Тамбовского округов, а также в Белогорске.
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