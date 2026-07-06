"Конец близок". Зеленский придумал, как победить Украину

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости, Михаил Катков. Президентские выборы уже через несколько месяцев — такую возможность Зеленский обсудил с послом в Великобритании Валерием Залужным. Бывший главком ВСУ готов стать как конкурентом главы киевского режима, так и удобным "спарринг-партнером". Что происходит в коридорах украинской власти — в материале РИА Новости.
Первая тройка
По данным СМИ, Зеленский пытается понять, когда лучше устроить голосование и кто может баллотироваться. К этому его подтолкнул офис президента (ОП), где главу режима убеждают в том, что удары по российской инфраструктуре якобы поднимают ему рейтинг.
© AP Photo / Frank AugsteinВалерий Залужный во время интервью AP в Лондоне
© AP Photo / Frank Augstein
Валерий Залужный во время интервью AP в Лондоне
В первом туре, утверждает издание "Украинская правда" (УП), Зеленского поддержат 33% избирателей, Залужного — 22%, руководителя ОП Буданова* — 14%. Во втором туре в паре с послом глава режима пока уступает пять процентов, но сокращает разрыв, считают в ОП. С Будановым* у него преимущество в два процента.
Как пишет УП, Зеленскому такой прогноз показался недостаточно надежным, но выборы провести все равно хочется, так как нужно укрепить легитимность. И лучше это сделать, когда рейтинг растет, а не падает. Поэтому он попытался добиться от Залужного обещания не выдвигаться в президенты.
Но, к несчастью для Зеленского, посол оказался упертым. На экс-главкома ВСУ не подействовали ни личная встреча, ни уговоры председателя фракции "Слуга народа" Давида Арахамии и секретаря СНБО Рустема Умерова.
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГлава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия выступает на заседании Верховной рады Украины в Киеве
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия выступает на заседании Верховной рады Украины в Киеве
Как указывает УП, команда Зеленского была готова предложить Залужному практически любую должность. Однако тот объяснил, что дело не в политических амбициях, а в народной поддержке. Якобы он не может пренебречь доверием сторонников. В общем, Зеленский пока так ничего и не решил.
Не надо печалиться
Социологи из украинской компании Rating Group сообщили: если бы президентские выборы состоялись в июне 2025-го, Зеленский набрал бы 31%, а сейчас — 32%. У Залужного соответствующие показатели — 25% и 16%, Буданова* — пять и 11%.
© СоцсетиМитинг родственников пропавших без вести солдат ВСУ в центре Киева
© Соцсети
Митинг родственников пропавших без вести солдат ВСУ в центре Киева
У остальных возможных кандидатов рейтинг гораздо ниже. Так, у экс-президента Петра Порошенко** шесть процентов, а у бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко — два.
Социологи также утверждают, что работу Зеленского одобряют 68% респондентов. В Rating Group подчеркивают: так хорошо его не воспринимали с 2023-го.
В Киевском международном институте социологии (КМИС) тоже отчитались о всенародной поддержке: главе режима выразил доверие 61% опрошенных. Залужному и Буданову* и того больше — 73% и 70% соответственно.
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaКирилл Буданов*
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Кирилл Буданов*
В КМИС объясняют популярность военных тем, что опросы проводятся на фоне боевых действий. Понятно, что после их завершения все может измениться. Причем, по оценке Rating Group, только 32% украинцев верят в способность Киева восстановить территориальную целостность в полном объеме, 31% надеется выйти хотя бы к границам 2022-го, 16% считают, что ради мира придется еще что-то уступить России.
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Киевский политический аналитик Андрей Золотарев полагает, что какую бы картину ни рисовали перед Зеленским его подчиненные, в обозримой перспективе провести выборы вряд ли получится.
Петр Порошенко и Владимир Зеленский. 2019 год
"Слухи о готовящемся голосовании ходят давно. Но пока Сумы и Днепр превращаются во фронтовые города, это скорее свидетельствует о том, что Зеленский обитает в параллельной реальности. В то же время тот, кто решил рассказать УП про встречу Зеленского с Залужным, делает ставку на смену главы государства. Зеленский знает, что сложение президентских полномочий закончится для него трагедией, поэтому он никуда не собирается. В конце концов ему придется переизбираться, но любые конкурентные выборы ведут к его неминуемому поражению. Соответственно, он должен подобрать себе таких оппонентов, на фоне которых его переизбрание будет казаться безальтернативным. Это значит, что Залужного нельзя допускать до выборов, а Порошенко** можно", — сказал он в интервью одному из национальных медиа.
В то же время эксперт не считает, что бывший главком ВСУ будет лучшим президентом, чем Зеленский. В частности, у Залужного нет понимания того, как завершить боевые действия и что делать после этого. С точки зрения Золотарева, голосовать за этого кота в мешке готовы преимущественно пенсионеры, проживающие в центральных и западных областях Украины.
В свою очередь, политолог Александр Дудчак не исключает того, что Залужный может оказаться удобным соперником для Зеленского.
© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный
"Во-первых, рейтинг посла искусственно раздут. Если бы в ОП хотели, они бы быстро спустили Залужного с небес на землю, но этого не происходит. Напротив, Зеленский обсуждает с ним участие в выборах. Во-вторых, откуда взялась идея, что Залужный — его противник? До сих пор бывший главком не предпринимал никаких шагов, подрывающих авторитет Зеленского, и не входил в конфронтацию с ним. На этот счет есть только домыслы СМИ, но это может быть частью шоу, развязку которого мы увидим на выборах", — пояснил эксперт.
Как бы то ни было, собеседник РИА Новости уверен: победа Залужного на президентских выборах принципиально ничего не изменит ни для Украины, ни для России. Более того, если голосование состоится на фоне боевых действий, его итоги не вызовут доверия и вряд ли получат международное признание.
* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.
** Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.