Паолини вышла в четвертьфинал Уимблдона и сыграет с украинкой Костюк

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Итальянская теннисистка Жасмин Паолини обыграла Александру Эалу из Филиппин в матче четвертого круга Уимблдона, который проходит на травяных кортах Лондона.

Паолини вышла в четвертьфинал на турнирах Большого шлема в одиночном разряде впервые с Уимблдона 2024 года, когда она сыграла в финале.