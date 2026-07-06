Паолини вышла в четвертьфинал Уимблдона и сыграет с украинкой Костюк

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Жасмин Паолини из Италии обыграла Александру Эалу из Филиппин в матче четвертого круга Уимблдона со счетом 6:4, 4:6, 6:3.
- Паолини впервые с Уимблдона 2024 года вышла в четвертьфинал турнира Большого шлема в одиночном разряде и поспорит за выход в полуфинал с украинкой Мартой Костюк.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Итальянская теннисистка Жасмин Паолини обыграла Александру Эалу из Филиппин в матче четвертого круга Уимблдона, который проходит на травяных кортах Лондона.
Паолини вышла в четвертьфинал на турнирах Большого шлема в одиночном разряде впервые с Уимблдона 2024 года, когда она сыграла в финале.
За выход в полуфинал итальянка поспорит с украинкой Мартой Костюк (12-й номер посева).
Wimbledon WTA
06 июля 2026 • начало в 15:40
Завершен
2 : 16:44:66:3